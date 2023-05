Friuli Venezia Giulia, aumentano le assunzioni

Nel primo trimestre del 2023 il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia continua a segnare risultati positivi, dal punto di vista delle assunzioni e cessazioni, rimanendo in linea con la crescita della domanda di lavoro. Nei primi tre mesi dell’anno infatti – si legge in una nota dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro – le assunzioni sono state 68.898, il 5.2% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il livello è alto anche rispetto al primo trimestre 2021 (+36.9%), nonché al periodo pre-pandemico – le assunzioni in quel periodo erano 59 mila circa (+16.6%) -. In calo di circa un centinaio le assunzioni a tempo indeterminato (7.156, pari a -1.8% rispetto al terzo trimestre 2021), il livello rimane comunque elevato, considerando, da un lato, che tale valore supera quelli del 2021 (+49.7%), dall’altro il risultato le trasformazioni da altri contratti al lavoro stabile che, nel primo trimestre 2023, toccano quasi le 6mila unità (+4.6%), rimanendo molto elevate se consideriamo la differenza rispetto al 2021 (108.2%).Le cessazioni dei rapporti di lavoro sono invece 49.807, in leggera diminuzione rispetto all’anno scorso (-0.6%). Di queste, le cessazioni dall’indeterminato sono 8.821 (-9.5%). Il saldo complessivo (assunzioni al netto delle cessazioni) è di oltre 25mila unità (erano circa 21mila nel terzo trimestre dell’anno scorso), mentre il saldo del lavoro stabile è pari a 4.264 (nel 2021 il valora ha toccato le 3.215 unità). Per quanto riguarda il genere, le assunzioni maschili sono 38.837 con una crescita pari al 8.6% rispetto al primo trimestre del 2022, viceversa le assunzioni femminili sono in tutto 30.500 circa (+1.1%). La maggior quota di assunzioni è per gli under 34enni, in particolare la classe dei 25-34 anni tocca 18.500 assunzioni (+16.8%), e quella die 15-24enni sono 12.746 (+22.3%). Occorre sottolineare che le classi dai 55 anni in su segnano nel complesso 10.000 assunzioni, con una crescita percentuale per i 55-64enni del 37.9% (in tutto sono 8.222 assunzioni) e gli over 65 – 1.893 assunzioni nel primo trimestre – con una crescita pari addirittura al 63.6%.