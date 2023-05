Stellantis, ricavi netti per 47,2 mld

Splende il sole su Stellantis, che ha registrato risultati interessanti. Ve li presentiamo in estrema sintesi.

Ricavi netti per 47,2 miliardi di euro, con un aumento del 14% rispetto al primo trimestre 2022, grazie soprattutto alle maggiori consegne e ai prezzi netti favorevoli

Consegne consolidate di 1.476 mila unità, in crescita del 7% grazie principalmente alla migliore disponibilità di semiconduttori rispetto al primo trimestre 2022

Stock complessivo di veicoli nuovi di 1.302 mila unità al 31 marzo 2023, valore che riflette un ritorno ai normali livelli di operatività e che include uno stock di proprietà di 384 mila unità

Dividendo ordinario di 1,34 euro per azione approvato dall’Assemblea degli azionisti e con data di pagamento 4 maggio 2023

Avviato il riacquisto di azioni proprie per 1,5 miliardi di euro; il completamento della prima tranche da 500 milioni di euro è previsto per giugno 2023

Stellantis conferma il suo impegno nello sviluppo di soluzioni di mobilità pulite, sicure ed economicamente accessibili in tutto il mondo per realizzare gli ambiziosi impegni del piano strategico Dare Forward 2030. L’Azienda ha registrato un incremento del 14% anno su anno nei ricavi netti del primo trimestre 2023, con il contributo positivo di tutti i segmenti.

Le vendite globali di veicoli elettrici a batteria (BEV) sono aumentate del 22% anno-su-anno. Nel 2023 è previsto il lancio di nove BEV aggiuntivi, per arrivare a un’offerta totale di 47 modelli elettrificati a batteria entro la fine del 2024.

La spinta all’elettrificazione in Nord America sta procedendo rapidamente, sottolineata dalla presentazione del nuovissimo Ram 1500 REV full-electric al Salone Internazionale dell’Auto di New York. Jeep ® Avenger, il primo BEV in assoluto del marchio, è stato eletto “Auto Europea dell’Anno 2023” ed è stato riconosciuto come “World’s Best Family SUV in 2023” dal Women’s World Car of the Year Awards.

Per Stellantis rimane essenziale l’attuazione dei tre pilastri fondamentali del piano strategico Dare Forward 2030:

Etica: Stellantis ha sottolineato il suo impegno globale a favore della parità di genere adottando i principi di emancipazione femminile delle Nazioni Unite. Nel suo percorso verso la carbon neutrality, l’Azienda ha firmato un accordo vincolante con Vulcan per lo sviluppo di nuovi progetti geotermici con l’intento di decarbonizzare il mix di energie del sito industriale di Rüsselsheim, in Germania.

Tecnologia: Stellantis ha continuato a investire energie e risorse nel suo approccio verso l’elettrificazione. Sono stati annunciati investimenti in attività di produzione a Mangualde, Portogallo; Eisenach, Germania; Cassino, Italia; Kokomo, Indiana (USA). L’Azienda ha siglato inoltre accordi strategici con McEwen Copper, Terrafame Ltd. ed Element 25, continuando così a rafforzare la sua rete di partnership per garantire la fornitura di materiali essenziali per le batterie. Stellantis ha incrementato la sua rete di sviluppo e ingegneria del software, che ora può contare su otto centri, compresa la nuova sede a Gliwice, in Polonia.

Valore: Stellantis ha intrapreso diverse iniziative a sostegno della crescita nella regione Medio Oriente e Africa. Tra queste rientrano la firma di un accordo quadro con le Autorità Sudafricane per lo sviluppo di uno stabilimento produttivo, così come la stipulazione di un accordo con Koç Holding per l’ulteriore espansione della joint venture Tofaş in Turchia. In Algeria, inoltre, è previsto il lancio del marchio FIAT, con un piano per introdurre sei linee di auto nel mercato. In Europa, l’implementazione del New Retailer Model avrà inizio da metà 2023 nei paesi pilota in seguito a un accordo con le associazioni europee di concessionari.

Per Richard Palmer, cfo del gruppo (nella foto): “Stellantis ha iniziato il 2023 con vigore, mantenendo lo slancio di un eccellente 2022 e registrando valori consistenti di consegne e ricavi netti in tutti i segmenti. Grazie alla nostra forte presenza sul mercato globale e a un portafoglio prodotti diversificato, siamo ben posizionati per continuare a generare nell’intero anno una robusta performance finanziaria. Quest’anno aggiungeremo nove nuovi veicoli elettrici a batteria alla nostra offerta di prodotti, confermando il nostro impegno di offrire soluzioni di mobilità pulite, sicure ed accessibili a tutti.”