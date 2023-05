BPER Banca, rinnovata l’adesione al progetto “Donne al Quadrato”

BPER Banca rinnova anche per il 2023 l’adesione al progetto “Donne al Quadrato”, creato da Global Thinking Foundation, fondazione no-profit nata nel 2016 per diffondere l’educazione finanziaria e digitale con l’obiettivo di contrastare la violenza economica e promuovere progetti di inclusione sociale per le donne e le fasce più deboli della società.

“Donne al Quadrato” è un percorso formativo rivolto alle donne con lo scopo di sviluppare competenze economiche, assicurative e previdenziali per poter guidare le scelte economiche e finanziarie in modo consapevole, indipendente e sostenibile. In programma per il 2023 due edizioni composte da 4 lezioni ciascuna, che si focalizzeranno sui temi della Pianificazione Finanziaria e Previdenziale: il primo ciclo di incontri si svolgerà dal 4 al 25 maggio, mentre il secondo dal 5 al 26 ottobre. La partecipazione ai corsi è gratuita.

Durante le lezioni saranno esaminati i concetti dell’abuso economico e finanziario, della finanza sostenibile e dei fondi comuni di investimento, nonché della previdenza e dei prodotti assicurativi.

Acquisire questo tipo di conoscenze può aiutare a evitare il sovraindebitamento personale e familiare favorendo una maggiore sicurezza e autonomia finanziaria, oltre a contribuire alla riduzione del gender gap promuovendo l’indipendenza economica. “Siamo orgogliosi di avere aderito al percorso formativo ‘Donne al Quadrato’ di Global Thinking Foundation fin dalla prima edizione e intendiamo rinnovare il nostro impegno – afferma la presidente di BPER Banca, Flavia Mazzarella -. Questa scelta si inquadra in un percorso avviato da tempo, con cui il Gruppo BPER ha integrato i criteri di inclusione all’interno delle proprie attività per promuovere, anche attraverso la diffusione di una cultura finanziaria, l’uguaglianza di genere e l’empowerment di donne e ragazze. Avere competenze economiche e finanziarie è fondamentale per la crescita delle persone e della società. L’obiettivo è quello di aiutare le donne a fare scelte consapevoli di spesa, investimento e risparmio, consentendo loro di raggiungere con più facilità l’indipendenza”. La presidente e fondatrice di Global Thinking Foundation, Claudia Segre, ha dichiarato: “Una piena partecipazione sociale alla vita economica del Paese passa dall’autodeterminazione economica ed anche dalla comprensione di quei temi legati ai più recenti sviluppi del settore finanziario, che ci portano a conoscere la finanza sostenibile senza tralasciare lo sviluppo digitale e le tutele sul sovraindebitamento. Un’educazione finanziaria per le donne e con le donne, che diventa un supporto fatto di consapevolezza e che ci lega al mondo del lavoro come a quello dell’imprenditoria, per una crescita economica dove le donne fanno la differenza”.