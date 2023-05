Dentsu e Swisse insieme nel 2023 per le nuove campagne Beauty & Wellness

H&H Italia, società operante nel settore dell’integrazione alimentare in ambito Beauty e Wellness con il noto Brand Swisse, ha scelto di affidarsi a dentsu dopo una gara per la gestione delle sue attività di media planning e buying. La sigla incaricata è dentsu X, agenzia media del Gruppo.

Insieme a dentsu, Swisse torna in comunicazione con la sua gamma completa di prodotti nel segmento Beauty che risponde, grazie alla combinazione di natura e scienza, ai molteplici bisogni di bellezza delle nuove consumatrici offrendo soluzioni innovative, efficaci e sempre attente ai temi della sostenibilità. Presto in comunicazione anche l’ampio portfolio prodotti wellness rinnovato per formula, caratteristiche di prodotto e design grafico.

Dentsu è stata scelta per la gestione del media offline e digitale grazie alla sua visione strategica, le competenze verticali sul mondo Beauty & Wellness e l’utilizzo innovativo dei dati.

“Sono molto felice che Swisse abbia voluto affidarsi a noi per tutte le sue attività di comunicazione. Questanuova Partnership premia la nostra profonda conoscenza del mondo Beauty e la capacità di tradurla in un approccio strategico efficace ed in linea con la visione del Cliente.“ – dichiara Alessandra Giaquinta, Chief Client Officerdi dentsu.

“Sono entusiasta del percorso che dentsu e Swisse hanno appena intrapreso, un percorso per rendere una marca già molto nota come Swisse ancora più vicina e rilevante per le sue consumatrici che conosceranno meglio i valori di innovatività, qualità ed efficacia scientifica delle sue formule” – dichiara Roberta Elefante, General Manager di Health and Happiness Italia, azienda titolare del marchio Swisse.