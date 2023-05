Blackout Fastweb, problemi con internet e telefonia a Roma: centinaia di segnalazioni

Dal tardo pomeriggio di ieri, nella Capitale, sono state registrate diverse segnalazioni di problematiche con la rete Fastweb (nella foto, l’a. d. Walter Renna). Assenza totale di segnale. Internet inaccessibile. A volte anche la linea telefonica. Modem wi-fi inutilizzabili.

E così gli utenti chiedono informazioni nei gruppi di quartiere per sapere se il problema sia diffuso o circoscritto. E dalla risposte si evince che dal blackout sono state interessate alcune zone di Roma nord: Prati, Della Vittoria, Flaminio. Qualcuno risponde persino «che anche la rete aziendale della Rai (di viale Mazzini, ndr) è down» questa mattina.

Il primo picco di segnalazioni c’è stato ieri sera dopo le 22, ma dai dati dell’assistenza clienti di Fastweb (presenti sull’apposito sito della compagnia telefonica) anche questa mattina alle 10 le problematiche continuavano a essere segnalate ampiamente. Sulle ragioni Fastweb fa sapere che «a causa di un incendio all’interno di una galleria sono stati danneggiati alcuni cavi in fibra ottica. I nostri tecnici, già allertati a partire dalle prime segnalazioni, sono però ancora in attesa di ricevere l’autorizzazione da parte dei vigili del fuoco per poter avviare in totale sicurezza le attività di ripristino dei servizi nel più breve tempo possibile».

Clarida Salvatori, Corriere.it