Nexta Capital Partners prosegue nello sviluppo del Parco Eolico “Nereus”

Nereus Srl, società del gruppo Nexta Capital Partners, nella foto il managing director Fabrizio Caputo, holding di investimento nel settore delle infrastrutture rinnovabili, ha depositato presso il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE) l’istanza per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale relativa al Parco Eolico Offshore “Nereus”. L’area designata per l’installazione del parco eolico è ubicata nel mare Adriatico, nello specchio di acqua a Sud del Gargano, indicativamente a Est di Vieste (FG), a distanze comprese tra i 24 km (distanza minima dalla costa rispetto Vieste) e 48 km rispetto al punto di approdo nel comune di Barletta (BT), con profondità indicativamente comprese tra gli 80 e 120 m circa. Il parco sorgerà pertanto in acque extra territoriali e sarà composto da 120 aerogeneratori con una potenza complessiva di 1.800 megawatt (MW). Il deposito della documentazione presso il MASE fa seguito alla procedibilità dell’istanza di concessione demaniale marittima ed al ricevimento della soluzione generale di connessione da parte di Terna, a dimostrazione del rispetto delle tempistiche pianificate per lo sviluppo del Parco. La società Nereus Srl continuerà con le fasi di sviluppo del Parco, minimizzando gli impatti ambientali dell’iniziativa e ottimizzando la produzione di energia elettrica congiuntamente a quella di idrogeno verde ad essa associata.