Lottomatica, conclusa l’offerta pubblica a 9 euro per azione

Lottomatica Group, nella foto l’a. d. Guglielmo Angelozzi, holding company di Lottomatica spa, ha concluso positivamente l’offerta pubblica iniziale finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il prezzo di offerta è stato fissato in 9,00 euro per azione. Il ricavato lordo dell’Offerta ammonterà a circa 600 milioni di euro, di cui circa 425 milioni saranno destinati alla Società e circa 175 milioni all’azionista venditore (come di seguito definito). Lo riferisce una nota. In caso di esercizio integrale dell’Opzione di Over-allotment (come di seguito definita), il ricavato lordo sarà pari a circa 690 milioni di euro. Sulla base del prezzo di offerta, la capitalizzazione di mercato della società all’inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Milano sarà pari a circa 2,26 miliardi. Il primo giorno di negoziazione e il collocamento delle azioni in offerta sono previsti per il 3 maggio, subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione da parte di Borsa Italiana.