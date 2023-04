LimaCorporate amplia la sua sede centrale di Villanova di San Daniele del Friuli

LimaCorporate Spa, leader mondiale nella produzione di protesi ortopediche, presente in 25 paesi nel mondo, ha comunicato l’inizio dei lavori di ampliamento della sua sede centrale di Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), grazie ai quali viene raddoppiata l’area produttiva. “L’espansione – spiega l’ad Massimo Calafiore (nella foto) – è necessaria per far fronte alle richieste del mercato. Prevediamo che il nuovo lotto produttivo sarà a pieno regime nel 2025 portando anche alla realizzazione di un nuovo centro logistico e ad un magazzino per le materie prime, oltre che a 100 nuovi posti di lavoro per il territorio”. “Il Made in Italy è un plus anche in ortopedia – sostiene Calafiore -. Diamo molto valore alle nostre origini italiane e per noi è importante mantenere la produzione in Italia”. Conseguentemente ai lavori di ampliamento, LimaCorporate lascia la sua impronta anche nel paese di Villanova di San Daniele. Due le novità principali: la costruzione, con costi interamente in carico, di una nuova canonica al parroco di Villanova in sostituzione di quella precedente, demolita per consentire l’ampliamento del sito aziendale, mentre adiacente alla nuova canonica è in corso di realizzazione, in partenariato con il Comune, un nuovo parcheggio ad uso pubblico di 90 posti auto.