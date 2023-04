Circle, utile netto a 0,83 mln

L’Assemblea degli Azionisti di CIRCLE S.p.A.- PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica – si è riunita in data odierna in seduta Ordinaria sotto la presidenza di Luca Abatello, nella foto, presso la sede operativa della Società in Genova, Piazza Borgo Pila 40. L’Assemblea ha preso visione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022; di seguito i principali dati: Il Valore della Produzione è pari a Euro 10,9 milioni, con un incremento del 17% rispetto ad Euro 9,3 milioni al 31 dicembre 2021. L’EBITDA è pari ad Euro 2 milioni (Euro 1,4 milioni al 31/12/2021) con un EBITDA Margin del 18% (15% al 31 dicembre 2021), in crescita del 44%. L’EBIT è pari a oltre Euro 1 milione (Euro 0,5 milioni al 31/12/2021), in crescita del 83%. L’Utile Netto si attesta a circa Euro 0,83 milioni (Euro 0,55 milioni al 31/12/2021), in crescita del 52%. L’Indebitamento finanziario netto è attivo (cash positive) e pari a Euro 1,8 milioni (cassa per Euro 1 milione al 31/12/2021). L’Indebitamento finanziario netto Adjusted (sommati i crediti esigibili verso l’Unione Europea, strutturalmente posticipati per regole comunitarie) è pari a Euro 2,9 milioni cash positive. Il Patrimonio Netto è pari ad Euro 8,3 milioni (Euro 7,0 milioni al 31/12/2021).