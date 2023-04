Regione Sardegna, 25 mln a supporto degli enti locali

Saranno resi disponibili dalla Regione Sardegna 25 milioni di euro per il 2022, 2023 e 2024, inseriti in un fondo che permetterà di dare un supporto agli Enti locali che, avendo una situazione finanziaria compromessa, hanno difficoltà a garantire i servizi al cittadino e a offrire quelle opportunità di crescita e sviluppo di cui i territori necessitano. L’avviso è stato pubblicato dalla Regione. Per gli Enti locali che presentano un quadro economico precario sono stati previsti 8 milioni di euro. Per assicurare, invece, la salvaguardia degli equilibri di bilancio le risorse sono pari a 17 milioni di euro: 5 milioni in favore delle Province e Città Metropolitana di Cagliari (una quota pari al 40% in parti uguali; una quota pari il 60% su base demografica). Sei milioni di euro verranno destinati prioritariamente a quei Comuni che versano nelle condizioni più critiche. “Il nostro impegno”, ha sottolineato il presidente della Regione, Christian Solinas, nella foto, “in un momento nel quale gli enti locali hanno più bisogno di attenzione e sostegno, è evidente e certificato dalle azioni che questa Giunta sta portando avanti. Mettere in campo strumenti utili ad arginare la crisi e dare corpo a misure e provvedimenti in grado di alleviare lo stress finanziario a cui i Comuni sono sottoposti è il modo migliore per dare le risposte che i cittadini sardi aspettano, in linea con quanto fino a oggi portato avanti in favore della vivibilità, fruibilità, attrattività dei territori”. L’assessore regionale degli Enti locali e Urbanistica, Aldo Salaris, ha chiarito che l’obiettivo è “aiutare gli Enti locali a superare le difficoltà anche di carattere economico, e proseguire lungo la strada del conseguimento di una maggiore efficienza delle loro funzioni e, di riflesso, dei servizi ai cittadini sardi resta un obiettivo primario”.