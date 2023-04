Caffè, tè e acqua fanno bene a chi soffre di diabete

Il consumo di caffè, tè o acqua riduce l’incidenza dei tassi di mortalità precoce per malattie cardiovascolari (CVD) e altre cause, negli adulti con diabete di tipo 2. Lo dice una ricerca, della Harvard Medical School degli Stati Uniti, pubblicata da The BMJ (British Medical Journal).

I ricercatori hanno attinto ai dati di 15.486 adulti (74% donne; età media 61 anni) con una diagnosi di diabete di tipo 2 che facevano parte del Nurses’ Health Study (1980-2018) e dell’Health Professionals Follow-Up Study (1986-2018) negli Stati Uniti.

Anche un maggiore aumento del consumo di caffè e tè, da prima a dopo la diagnosi di diabete, è stato associato a tassi di mortalità inferiori. “Questi risultati evidenziano il ruolo della scelta di bevande salutari nella gestione del rischio per gli adulti con diabete di tipo 2”, hanno affermato gli autori. Nel 2021, oltre 500 milioni di adulti in tutto il mondo soffrivano di diabete di tipo 2, che comporta un aumento del rischio di CVD e di morte prematura, e secondo le stime, questo numero è destinato a salire a 783 milioni entro il 2045. Il consumo di bevande è stato analizzato con un questionario alimentare validato e aggiornato ogni due-quattro anni. Sono state incluse le bevande zuccherate (SSB), le bevande artificialmente zuccherate (ipocaloriche) (ASB), i succhi di frutta, il caffè, il tè, il latte magro e intero e l’acqua normale. Durante un follow-up medio di 18,5 anni, i ricercatori hanno registrato 3.447 casi di CVD e 7.638 decessi.

Dopo aver tenuto conto di altri fattori legati allo stile di vita e all’anamnesi, è emerso che i partecipanti con l’assunzione più elevata di SSB (sugar-sweetened beverages), ovvero più di una porzione al giorno, avevano un rischio di morte per qualsiasi causa aumentato del 20% rispetto ai partecipanti con l’assunzione più bassa (meno di una porzione al mese). Al contrario, un’elevata assunzione di alcune bevande (fino a 6 porzioni al giorno) è stata associata a una minore mortalità: 26% in meno per il caffè, 21% per il tè, 23% per l’acqua semplice e 12% per il latte magro.

Associazioni simili sono state osservate tra le singole bevande e i tassi di CVD e mortalità. In particolare, l’assunzione di SSB è stata associata a un rischio maggiore di CVD del 25% e a un rischio maggiore di mortalità correlata a CVD del 29%, mentre l’assunzione di caffè e latte magro è stata associata a un rischio minore di CVD rispettivamente del 18% e del 12%. Si tratta di uno studio osservazionale, quindi non è possibile stabilire la causa e i ricercatori riconoscono che il consumo di singole bevande può essere collegato ad altre cause di morte.