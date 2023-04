Drop entra nel gruppo Horsa per l’e-commerce di domani

Drop | e-business & love!, noto operatore e-commerce specialista in advisory, development e operations per il retail online, inserito quest’anno nel ranking europeo del Financial Times 1000 Europe’s Fastest Growing Companies, entra nel gruppo Horsa, system integrator leader a livello nazionale nella progettazione e implementazione di soluzioni ICT destinate alle medie e grandi imprese.

Nel gruppo Horsa l'ingresso di Drop, in sinergia con il resto dell'offerta, sarà un catalizzatore e attivatore di nuove soluzioni per un mercato in crescita e in grande trasformazione.

L’ingresso di Drop nel gruppo Horsa, in sinergia con il resto dell’offerta, sarà un catalizzatore e attivatore di nuove soluzioni per un mercato in crescita e in grande trasformazione. Secondo l’Osservatorio e-commerce B2c del Politecnico di Milano il tasso di penetrazione e-commerce oggi in Italia è di circa l’11%, lontanissimo dal dato globale del 20% con previsione a 3 anni, secondo Statista, del 25%. Una crescita che richiede operatori in grado di immaginare e sostenere roadmap complesse che toccano in profondità tutti i processi aziendali.

Alfredo Celiberti, fondatore e CEO di Drop commenta così l’operazione: “L’ingresso in Horsa per noi costituisce il primo passo verso un progetto industriale di crescita in un mercato sempre più vasto che richiede tecnologie, processi e cultura pervasivi su ogni fronte del business aziendale. Crediamo in una crescita che deve svilupparsi su diverse direttive e che quindi richiede l’ingresso in un ecosistema industriale con verticalizzazioni su fronti strategici che oggi devono integrarsi alla perfezione: data & analytics, ERP, soluzioni retail, POS, CRM, OMS.”

Sergio Fraccon, Business Unit Manager di Horsa, responsabile dell’operazione, ha aggiunto: “L’ingresso di Drop nel gruppo è uno dei primi passi che ci permette di introdurre una nuova linea di offerta orientata al Martech partendo da un’identità, competenze e risorse che godono già di un posizionamento di leadership in un mercato altamente specializzato”.

“L’acquisizione di Drop è l’esempio perfetto del percorso di arricchimento dell’offerta di Horsa e si inserisce nella nostra strategia di integrazione sinergica di realtà eccellenti con un track record di successo”, ha commentato il CEO di Horsa, Nicola Basso.