BIP acquisisce The Visual Agency

BIP, multinazionale di consulenza, annuncia l’acquisizione di The Visual Agency, società di information design specializzata in data visualization e comunicazione di informazioni complesse in diversi settori: dall’automotive all’energia, dai beni di consumo alle istituzioni.

L’operazione arricchisce le competenze della multinazionale di consulenza contribuendo al completamento dell’offerta integrata del Centro di Eccellenza BIP xTech – composto da oltre 600 professionisti e con più di 120 progetti all’attivo – leader nell’utilizzo delle tecnologie esponenziali per la creazione di soluzioni digitali end-to-end, per accelerare la reattività delle aziende ai processi evolutivi.

Fondata nel 2011 da Paolo Guadagni, attuale CEO, in collaborazione con il Professor Paolo Ciuccarelli attualmente docente alla Northeastern University di Boston, The Visual Agency nasce per rispondere alla crescente necessità da parte di aziende e organizzazioni di analizzare grandi quantità di dati e comunicare concetti complessi ad un ampio pubblico. Dalla creazione di esperienze interattive alla realizzazione del software proprietario KIUU, che produce automaticamente video animati basati su dati, le soluzioni progettate da TVA comprendono: esperienze digitali immersive, dashboard interattive, report multimediali, video animati data-driven e infografiche statiche.

L’accordo rafforza così la capacità della multinazionale di consulenza di servire grandi organizzazioni nazionali e internazionali nello sviluppo di esperienze coinvolgenti mediante la narrazione dei dati e di supportarne la crescita nella transizione digitale.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a The Visual Agency nel nostro Gruppo”, commenta Martino De Marco, Partner & Head of BIP xTech “Questo accordo rappresenta un importante traguardo che permetterà al nostro Centro di Eccellenza di accrescere ulteriormente le competenze nell’information design, combinando il know-how tecnico della data-science con la creatività del designer”.

“L’ingresso nel gruppo BIP rappresenta un’eccezionale opportunità per The Visual Agency” aggiunge Paolo Guadagni, CEO di The Visual Agency, “Grazie alla struttura e all’organizzazione di BIP avremo la possibilità di far crescere il team e le competenze di The Visual Agency, diventando sempre più punto di riferimento nell’information design e visualizzazione dati”.