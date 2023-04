Terna e Regione Toscana, incontro sul piano di sviluppo della rete elettrica nazionale 2023-2032

Il nuovo Piano di Sviluppo della rete elettrica nazionale 2023 – 2032 è stato al centro dell’incontro che si è tenuto ieri a Firenze tra Terna e la Regione Toscana a cui hanno partecipato il Presidente della Giunta Regionale, Eugenio Giani, il Capo di Gabinetto della Presidenza, Cristina Manetti, l’Assessore alle Infrastrutture ed Urbanistica, Stefano Baccelli e tecnici degli assessorati all’Ambiente, all’agricoltura ed alle Attività Produttive. Per Terna erano presenti Enrico Maria Carlini, Responsabile Pianificazione del Sistema Elettrico e Autorizzazioni, e Francesco Marzullo, Responsabile Pianificazione Integrata della Rete e Governance Piani (nella foto, un momento dell’incontro).

“Mi fa piacere – ha detto il Presidente Giani – la sensibilità di Terna che ha voluto illustrare il proprio piano alla Toscana. “Terna è per noi un punto di riferimento. E’ fondamentale capire aspetti e risvolti che questo piano avrà anche per la nostra regione”.

Terna ha illustrato i punti salienti del Piano che prevede per la Toscana investimenti per oltre 1,7 miliardi di euro nei prossimi 10 anni. Gli interventi previsti sono finalizzati ad ammodernare e migliorare il livello di efficienza, resilienza e sostenibilità del sistema elettrico dell’area attraverso l’incremento della magliatura e dell’affidabilità della rete e l’aumento della capacità di scambio tra il Sud e il Nord del Paese.

Tra le novità principali del nuovo Piano presentato da Terna, la rete Hypergrid, che sfrutterà le tecnologie della trasmissione dell’energia in corrente continua (HVDC, High Voltage Direct Current) per raggiungere gli obiettivi di transizione e sicurezza energetica. In particolare, il nuovo intervento “HVDC Milano – Montalto” finalizzato a bilanciare i transiti tra il Lazio e la Toscana e trasferire in sicurezza il surplus di energia del Centro verso le regioni del Nord Italia, caratterizzate da una maggiore domanda di energia. L’elettrodotto collegherà il Lazio alla Lombardia tramite una dorsale di oltre 400 km di cui una parte, da Montalto (Viterbo) ad Avenza (Massa Carrara), in cavo marino e il rimanente sarà realizzato attraverso l’ammodernamento e la riconversione a 500 kV in corrente continua di linee aeree esistenti dalla zona di Avenza verso il sud della Lombardia. Per le stazioni di conversione si prediligeranno siti industriali dismessi, in ottica di una maggiore sostenibilità e sinergia con asset esistenti.

L’altro intervento che fa parte del progetto Hypergrid è il nuovo collegamento “Central Link” che ricostruirà, sul medesimo tracciato, gli elettrodotti a 220 kV tra Umbria e Toscana e collegherà le stazioni elettriche di Villavalle (Terni) e Santa Barbara (Arezzo). La realizzazione dell’opera permetterà di trasferire in sicurezza l’energia dal Centro Italia verso le aree di carico della Toscana.

I tecnici di Terna hanno poi illustrato gli altri progetti previsti in Toscana. Tra questi il Sa.Co.I.3, collegamento tra i sistemi elettrici della Sardegna, della Corsica e della penisola italiana, in fase autorizzativa, e il completamento dell’elettrodotto a 380 kV “Colunga – Calenzano”, di oltre 80 km, che collegherà le stazioni elettriche esistenti di Colunga, in provincia di Bologna, e Calenzano, in provincia di Firenze. Confermate, infine, l’entrata in esercizio del collegamento sottomarino tra l’Isola d’Elba e la terraferma, che contribuirà a migliorare la qualità del servizio elettrico locale, e la realizzazione di una nuova stazione a 380 kV nell’area di Piombino, che consentirà di migliorare la qualità di esercizio ottimizzando le infrastrutture sul territorio e minimizzandone l’impatto complessivo, anche grazie alla razionalizzazione degli asset esistenti.

Terna e la Regione Toscana stanno inoltre concordando la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa. Il suo scopo sarà quello di facilitare e agevolare i rapporti di collaborazione nell’attuazione delle linee di azione del Piano.