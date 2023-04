Venosa, il 27 aprile tornerà “Certamen Horatianum”

Dal 27 al 29 aprile, l’istituto di istruzione scolastica superiore “Quinto Orazio Flacco” di Venosa (Potenza), ospiterà la trentacinquesima edizione del “Certamen Horatianum”, evento culturale internazionale, svolto con l’adesione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e annoverato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito tra le migliori competizioni scolastiche che promuovono eccellenze. Il concorso, riservato a delegazioni di studenti iscritti ai licei classici d’Italia e alle scuole ad indirizzo classico di altre nazioni, è aperto anche ai licei scientifici, delle scienze umane e artistici (Indirizzo arti figurative). Per la sezione classica italiana ed estera, la prova consiste nella traduzione di un testo oraziano dal Latino, integrata da risposte a quesiti linguistici e/o storico-letterari, relativi al brano proposto. Per la sezione artistica la gara individuale prevede la raffigurazione grafico-pittorica di un brano oraziano in traduzione d’autore. Molte le scuole che hanno aderito alla competizione, circa 130 gli ospiti. Le delegazioni straniere di questa edizione provengono dall’Austria e dalla Bulgaria. Parte dei ragazzi partecipanti troverà affettuosa accoglienza presso le famiglie degli studenti lucani. Nel corso della tre giorni previsto un convegno di studi classi e una tavola rotonda che offriranno ai docenti stessi la possibilità di confrontarsi sulle buone pratiche di didattica del latino.