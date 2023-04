Domani torna la Fiera nautica di Sardegna

Sarà inaugurata domani alle 11, nella Marina di Porto Rotondo, la seconda edizione della Fiera nautica di Sardegna, finanziato dall’assessorato regionale al Turismo e promosso dal Cipnes, il Consorzio industriale provinciale Nord-Est Sardegna, nell’ambito del programma di marketing territoriale regionale Isula–Sardinia Quality World per promuovere lo sviluppo della nautica e del diportismo nell’isola.

Sono oltre 150 le imbarcazioni presenti tra nuove e usate e 130 gli espositori a terra. Fino a lunedì 25 aprile sarà possibile visitare e provare in mare barche nuove e usate, entrare in contatto con le agenzie di charter, i produttori e i distributori di accessori, operatori turistici e conoscere offerte di servizi e prodotti dedicati al mondo degli appassionati del mare. Fra i grandi marchi internazionali presenti figurano Azimut-Benetti, Gruppo Ferretti, Solaris, Maiora. La Fiera si potrà visitare visitare dalle 10 (domani dalle 11) fino alle 10, con ingresso gratuito e senza registrazione. Le cinque giornate tematiche sono dedicate a chi naviga per diporto, agli equipaggi dei grandi yacht e agli appassionati del settore. Esporranno marchi come Garmin, Gruppo Navico dunque Lowrance, Simrad, C-Map, B&G, SAIM, Seakeeper. Lungo le banchine di Porto Rotondo saranno aperti ristoranti, bar e strutture ricettive. Sono in programma spazi e rubriche dedicate all’attività di marketing territoriale e alla promozione della Sardegna, con le isole dedicate alle lavorazioni ed esposizioni dei Maestri Artigiani e produttori di Sardegna dove si potranno degustare le eccellenze enogastronomiche identitarie e assistere alle serate di animazione artistica con esibizione di gruppi folk, musiche e sonorità della nostra terra, e le sfilate di moda ‘Sardegna ieri e oggi’.

In programma anche alcuni talk sulla nautica che saranno trasmessi in streaming sul canale Youtube e sul sito https://www.fieranauticadisardegna.it

Martedì 25 aprile, in concomitanza con la Fiera, un’autoemoteca dell’Avis stazionerà nello spiazzo antistante allo Yacht Club Porto Rotondo per raccogliere le donazioni di sangue. La Fiera sarà inaugurata venerdì 21 aprile (e non domani giovedì 20) alle 11 nell’Area Eventi della Marina di Porto Rotondo.