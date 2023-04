Porto di Venezia-Rodigino, Zaia: è urgente l’emanazione dei decreti attuativi per rendere effettivo il funzionamento della ZLS

Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, nella foto, ha inviato una lettera al ministro per gli Affari Europei, sud, politiche di coesione e PNRR per evidenziare l’urgenza dell’emanazione dei decreti attuativi per rendere effettivo il funzionamento della Zona Logistica Semplificata (ZLS) Porto di Venezia – Rodigino.

“Nonostante l’adozione del Decreto istitutivo, ad oggi la completa operatività della ZLS del Veneto è preclusa dall’assenza di una chiara normativa che ne definisca le modalità di funzionamento e di governance – spiega il Governatore del Veneto -. Appare necessario, quindi, riprendere l’iter di adozione del DPCM finalizzato al riordino della vigente normativa in materia di Zone Logistiche Semplificate, soprattutto per consentire, in tempi rapidi, l’insediamento del Comitato d’Indirizzo, organo politico ed amministrativo a cui, tra le funzioni riconosciute, spetterà il compito di assicurare gli strumenti che garantiscono l’insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZLS veneta, nonché la promozione dell’area verso i potenziali investitori internazionali”.

La ZLS Porto di Venezia Rodigino, infatti, è stata ufficialmente istituita con DPCM del 5 ottobre 2022, dopo un lungo percorso che ha visto la Regione coordinare gli sforzi a sostegno di associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e parti sociali, garantendo una grande opportunità per lo sviluppo dell’economia nel territorio. Ma, ad oggi senza decreti attuativi, la ZLS non può essere effettivamente operativa. “Come ribadisco da tempo – commenta l’Assessore regionale allo sviluppo economico ed energia che ha seguito sin dall’inizio l’iter di avvio per la costituzione della ZLS – dobbiamo agire in fretta se intendiamo realizzare il principale obiettivo della ZLS che è quello di attrarre investimenti. Ciò potrà avvenire attraverso una drastica semplificazione amministrativa e la possibilità di accedere al credito d’imposta, oltre che ad un piano di interventi regionali finanziati con le risorse del PR FESR 2021-2027”.

“La ZLS è un progetto sul quale crediamo fortemente, unitamente alle categorie economiche del territorio – conclude l’assessore -. Lo abbiamo voluto per dare al Veneto uno strumento per il rilancio dei territori che stanno tra l’area del Porto di Venezia e l’intera costa rodigina. Un’opportunità di sviluppo e crescita che, siamo convinti, avrà ricadute notevoli per l’intera economia veneta” conclude.