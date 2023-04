Banca Ifis celebra i 40 anni con una nuova campagnamedia e un piano di comunicazione integrato

Banca Ifis inaugura i festeggiamenti del 40mo anniversario con una nuova campagna pubblicitaria caratterizzata dal claim “Da 40 anni finanziamo il futuro” che sintetizza la missione della banca dalle sue origini, nel 1983, a oggi: affiancare le piccole e medie imprese italiane nel segno della sostenibilità e dell’innovazione, sempre guardando al futuro. Persone, territorio, tecnologia ed eccellenza sono i pilastri narrativi del nuovo spot, onair da oggi su televisioni, quotidiani, siti web e in OOH sui mezzi di trasporto delle principali città italiane.

Con la nuova campagna, Banca Ifis prosegue il percorso avviato con il rebranding nel settembre 2019. Un percorso che ha consentito alla challenger bank di entrare, in “The Banker’s Top 500 Banking Brands”, la graduatoria delle maggiori 500 banche al mondo per valore del brand, condotta da Brand Finance – società indipendente leader mondiale nella valutazione economica dei brand – e pubblicata dalla rivista internazionale The Banker (Gruppo Financial Times). Secondo Brand Finance, il valore economico del marchio Banca Ifis dal 2019 ad oggi è cresciuto del 47%.

“Sono passati 40 anni da quando mio padre ha fondato Banca Ifis nel 1983. Da allora, la Banca è cresciuta rimanendo fedele alla sua missione originaria, ovvero affiancare le piccole e medie imprese italiane nelle complesse sfide che il mercato pone loro ogni giorno, sempre con uno sguardo puntato sul futuro. Il tutto mettendo al centro una visione di impresa in grado di coniugare crescita economica e valore sociale, per i territori e le comunità nelle quali operiamo. La campagna che prende il via oggi racconta proprio questi valori e rappresenta la base di partenza del nuovo capitolo che vogliamo scrivere per i prossimi anni insieme ai nostri dipendenti, ai clienti e a tutti i nostri stakeholder” dichiara Ernesto Fürstenberg Fassio, nella foto Presidente di Banca Ifis.

La strategia di comunicazione è stata implementata da Publicis Groupe con le sue agenzie. La boutique creativa Independent Ideas ha ideato la campagna, firmata dal regista Ago Panini, e ne ha curato anche la declinazione grafica sui canali online (web e social media) e offline (stampa e OOH). L’attività media, affidata a Zenith, si sviluppa come segue

Segmentazione : TV tradizionale e Connected TV 52%, digital 21%, stampa 7%, OOH 20%

: TV tradizionale e Connected TV 52%, digital 21%, stampa 7%, OOH 20% Pianificazione TV: 6 settimane on air tra aprile e giugno 2023 sulle principali emittenti nazionali

6 settimane on air tra aprile e giugno 2023 sulle principali emittenti nazionali Stampa : principali quotidiani e periodici di rilevanza nazionale

: principali quotidiani e periodici di rilevanza nazionale Web : campagne display e video su siti di informazione con approccio data-driven

: campagne display e video su siti di informazione con approccio data-driven Social : visibilità sui principali canali social

: visibilità sui principali canali social OOH: autobus nelle città di Milano, Mestre e Roma

La nuova campagna pubblicitaria dà ufficialmente il via al piano di comunicazione integrato che prevede un ampio palinsesto di iniziative pensate da Banca Ifis per il suo 40esimo compleanno, tra le quali il nuovo logo celebrativo e il restyling del sito internet aziendale.

Il nuovo logo celebrativo

Per tutta la durata dell’anniversario, il digital bloom che caratterizza il marchio della Banca sarà incorporato all’interno di un numero 40 disegnato stilisticamente con i medesimi colori del logo originario. Il nuovo marchio – sviluppato dall’agenzia creativa Luther Design – è completato dall’indicazione dei due anni del quarantesimo anniversario (1983 e 2023) e firmerà tutti gli strumenti di comunicazione della Banca, online e offline.

Il restyling del sito Bancaifis.it

Contestualmente al lancio della campagna pubblicitaria e del nuovo logo, Banca Ifis ha realizzato il restyling del sito web istituzionale www.bancaifis.it. A partire da oggi, il sito è online con una nuova veste grafica che coinvolgerà l’home page e le principali sezioni riprendendo il visual della creatività “Da 40 anni finanziamo il futuro”. Oltre al restyling grafico, gli interventi hanno riguardato anche la user experience che diventa ancora più semplice e coinvolgente per l’utente, anche grazie alla valorizzazione dellostorytellingche mette al centro i propri clienti e le loro storie, trasformandoli in testimonial di un cammino di successo che prosegue da 40 anni verso il futuro