Banca Agricola Popolare di Ragusa, utile netto a 22,7 mln

L’assemblea di Banca Agricola Popolare di Ragusa ha approvato il bilancio per il 2022, chiuso con un utile netto di 22,7 milioni di euro, deliberando di distribuire 11,4 milioni di euro come dividendo ordinario. L’assemblea, a cui hanno preso parte quasi 3.000 soci -informa una nota – ha anche deliberato la distribuzione a titolo di dividendi straordinari di riserve disponibili per 10 milioni di euro. Con l’erogazione straordinaria, il monte dividendi complessivo arriva a 21,4 milioni, il più alto della storia della banca (+ 8,5% rispetto al 2022).

Nel 2022, si afferma, l’utile netto della banca è stato il migliore degli ultimi 10 anni, mentre gli interessi netti sono cresciuti del 14,7%, il costo del credito si è più che dimezzato rispetto al 2021 e i crediti deteriorati netti sono diminuiti di 37,6 milioni.

L’assemblea ha inoltre determinato in 11 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025; il cda sarà composto da Arturo Schininà, Saverio Continella, nella foto, Paolo Bonaccorso, Gaetano Cartia, Angelo Firrito, Gaetana Iacono, Antonella Leggio, Raimondo Maggiore, Daniele Manenti, Adriana Puglisi, Alessia Tricomi, i quali resteranno in carica sino a ll’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025. L’assemblea ha poi nominato Giorgio Sangiorgio quale presidente e sindaco effettivo, Carmelo Frasca e Maria Ausilia Scapellato quali sindaci effettivi, Paolo Battaglia e Lucia Ciarcià quali sindaci supplenti.

Successivamente allo svolgimento dell’assemblea, si è tenuta la prima riunione del nuovo consiglio di amministrazione, il quale ha eletto Arturo Schininà quale presidente, Antonella Leggio vice presidente e Saverio Continella amministratore delegato.