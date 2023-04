Modena, a maggio torna il Motor Valley Fest

Modena sarà ancora protagonista nel mondo dei motori, con la quinta edizione del Motor Valley Fest previsto dall’11 al 14 maggio. La kermesse si aprirà con l’ormai consueto convegno inaugurale al Teatro Pavarotti di Modena.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, del Sindaco Gian Carlo Muzzarelli e del presidente di Unioncamere Andrea Prete, sul palco dello storico teatro saliranno i rappresentanti del gotha dell’automotive italiano e internazionale per affrontare temi come le prospettive della rivoluzione elettrica del mondo dei motori.

Al termine del convegno, si terrà il taglio del nastro per il via ufficiale della quattro giorni, alle ore 12.30 nel Cortile d’onore dell’Accademia Militare di Modena. I talk e le tavole rotonde di Motor Valley Fest proseguono nel pomeriggio di giovedì, dalle 14.30, con i B2B talk ospitati nell’area del Motor Valley Accelerator, in Via Francesco Selmi, dedicati al tema della ‘Evoluzione: il settore e le risorse’ della filiera dell’auto.

Alla stessa ora, si parlerà di ‘Innovazione e finance: digitalizzazione, metaverso e intelligenza artificiale’. Venerdì 12 maggio, dalle 9.30, si terrà un incontro incentrato su ‘Il futuro, la sostenibilità e l’elettrico’. Si parlerà di carburanti alternativi, come e-fuel e idrogeno, e a seguire di mobilità elettrica.

Sempre alle 9.30 è in programma il convegno ‘Motor Valley DNA’, per scoprire le nuove tendenze del comparto a fronte dei nuovi trend insieme al Ceo di Formula One, Stefano Domenicali, rappresentanti dei brand della Motor Valley e piloti di racing ed e-games. Ritorna ‘Innovation and Talents’ dove le aziende incontrano i giovani talenti che rappresentano una delle sfide chiave del futuro in termini di disponibilità e nuove competenze.

Ci sarà anche la partecipazione fisica e digitale delle start up e il coinvolgimento di Motor Valley Accelerator, l’acceleratore di Modena dedicato all’automotive. Il Motor Valley Fest è realizzato da Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna, Comune di Modena, Associazione Motor Valley Development, MUNER, Meneghini & Associati, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE Agenzia, Camera di Commercio di Modena, Fondazione di Modena, in partnership con Anfia, UNRAE sezione veicoli industriali, Autopromotec, ACI, Bologna Fiere – Motor Show.