Societe Generale e Lemonway sui servizi di pagamento alle grandi aziende

Societe Generale, uno dei principali gruppi bancari europei, e Lemonway, istituto di pagamento paneuropeo approvato dall’ACPR, hanno siglato una partnership commerciale per fornire servizi di pagamento alle grandi aziende dell’Europa occidentale che lanciano i loro marketplace B2B. Questi due attori chiave, con approcci complementari, si impegnano a servire un mercato in rapida crescita le cui esigenze sono ancora poco coperte.

Molte aziende stanno accelerando la loro trasformazione digitale, che è diventata fondamentale per soddisfare i loro clienti e garantire la crescita dei loro ricavi B2B. In questo contesto, il lancio di marketplace B2B può migliorare l’esperienza di pagamento, sostenere l’internazionalizzazione, creare valore e ottimizzare i processi di marketing e distribuzione della catena di e-commerce.

Societe Generale continua a sostenere i propri clienti nella loro trasformazione digitale collaborando con Lemonway. In qualità di esperto del settore, Lemonway offre una soluzione modulare e chiavi in mano per i loro marketplace B2B. Include soluzioni di pagamento e altri servizi strategici, come la verifica dell’identità e l’apertura di conti di pagamento, la ripartizione e la gestione dei flussi per i beneficiari. Ciò consentirà ai marketplace B2B di gestire flussi di transazioni complesse nel rispetto dei più elevati standard normativi. L’implementazione tecnica di questa partnership sarà presto effettiva in otto Paesi europei (Francia, Italia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Svizzera e Germania).

Questa partnership innovativa si basa sull’esperienza commerciale di Lemonway nei pagamenti di terzi, combinata con la solidità e la sicurezza dei servizi di cash management di Société Générale.

In qualità di partner bancario di fiducia per la crescita delle aziende clienti, Société Générale completa le sue soluzioni nel campo dell’e-commerce, in particolare attraverso investimenti o partnership attive. Da parte sua, Lemonway sta consolidando la sua posizione presso le grandi aziende dell’Europa occidentale.

“Societe Generale è orgogliosa di annunciare questa partnership commerciale con Lemonway, la cui esperienza e il cui approccio su misura si adattano perfettamente al nostro DNA. Questa partnership ci permette di supportare i nostri clienti nella loro trasformazione digitale, offrendo loro soluzioni di pagamento sempre più complete e innovative, in linea con le esigenze specifiche delle grandi aziende per i loro marketplace B2B. È la dimostrazione dell’impegno di lunga data di Societe Generale a collaborare con le fintech per innovare a vantaggio dei nostri clienti.” – Alexandre Maymat, nella foto, responsabile dei servizi di transazione e pagamento globali di Société Générale

“Lemonway è orgogliosa di collaborare con una banca globale come Société Générale. Il suo approccio ai servizi per i grandi clienti, combinato con la nostra esperienza nei pagamenti di terze parti, è esattamente ciò di cui questo mercato in rapida crescita ha bisogno. Insieme offriamo ai marketplace B2B un’esperienza di pagamento sicura e conforme che consente ai nostri clienti di accelerare il loro sviluppo.” – Antoine Orsini, Amministratore Delegato di Lemonway