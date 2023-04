Defence Tech Holding, accordo per l’acquisizione del 60% di Innovation Design

Defence Tech Holding S.p.A., Società Benefit (EGM:DTH) quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan attiva nelle aree di business Cyber Security & Technology For Intelligence, Communication & Control System ed Electronics a supporto principalmente dei settori della Difesa e dello Spazio, comunica di aver sottoscritto, attraverso la controllata specializzata nelle tecnologie elettroniche Fo.Ra.Mil., un accordo finalizzato all’acquisizione di una partecipazione pari al 60% del capitale sociale di Innovation Design S.r.l. (“Innodesi”), società del settore elettronica attiva sul territorio nazionale attraverso la progettazione e realizzazione di sistemi hardware e software integrati e complessi nei settori della Spazio e della Difesa e in progetti di ricerca nel campo Biomedicale. L’operazione presenta una doppia valenza strategica per il Gruppo Defence Tech: in primo luogo, il valore strategico deriva dalla complementarità dell’azienda target nel verticale della progettazione elettronica, che consentirà l’ulteriore ampliamento delle attività di laboratorio e di conseguenza della value proposition del Gruppo; in secondo luogo, il Gruppo potrà potenziare il proprio know-how verticale con il trasferimento di competenze specialistiche grazie alle figure di elevata seniority e forte specializzazione che compongono il team di Innodesi e allo loro integrazione con il gruppo Defence Tech, permettendo, inoltre, di attuare maggiori sinergie a livello di organico e di competenze ingegneristiche. Oltre all’inclusione di nuovi professionisti di valore, l’acquisizione consentirà di espandere il portafoglio dei clienti attuali e potenziali e di valutare nuove iniziative per l’apertura del gruppo a nuovi mercati di riferimento come quello della progettazione elettronica in ambito Biomedicale. L’acquisizione si inserisce all’interno della strategia di crescita per linee esterne annunciata in fase di IPO da Defence Tech Holding, frutto di una meditata ed attenta attività di scouting e dalla quale il Gruppo conta di beneficiarne in termini di rafforzamento del posizionamento strategico. Emilio Gisondi, CEO del Gruppo Defence Tech: “Al di là del contributo numerico che INNODESI porterà al Gruppo sono molto felice per questa acquisizione perché pone solide basi per la realizzazione della nostra più grande ambizione: realizzare prodotti hardware e software ad alto contenuto tecnologico e interamente italiani potenziando di conseguenza la nostra capacità di essere riferimento tecnologico per la difesa nazionale”. Enrico Remondini, CTO del Gruppo Defence Tech: “L’acquisizione di INNODESI costituisce un passo importante nella strategia di consolidamento e rafforzamento delle capacità del Gruppo nell’ambito della progettazione elettronica di sistemi complessi sia per i nostri clienti nei settori Spazio e Difesa che per l’evoluzione dei nostri prodotti proprietari”.