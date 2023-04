Cresce il turismo in Africa

Egitto, Marocco, Sudafrica e Tunisia sono i quattro Paesi africani che hanno accolto la maggior parte dei turisti in Africa nel 2022, segnando una ripresa del turismo dopo la pandemia di Covid-19.

Lo si apprende dai dati pubblicati dall’Organizzazione mondiale del turismo (Unwto). La destinazione più performante è stata l’Egitto, con i suoi 11,7 milioni di turisti accolti nel 2022, contro gli 8 milioni del 2021 e i soli 3,7 milioni del 2020; 13,10 milioni di turisti avevano visitato il Paese dei faraoni nel 2019, secondo la stessa fonte che cita l’Autorità egiziane incaricate del turismo. Segue il Marocco, con 10,9 milioni di turisti che hanno visitato il Paese nel 2022.Questa cifra costituisce un tasso di recupero dell’84,49% rispetto al 2019. In termini di entrare in denaro, hanno raggiunto un livello record, in aumento del 166,1% rispetto al 2021 Il Sudafrica è al terzo posto in termini di arrivi turistici in Africa nel 2022, con 7,12 milioni di turisti.

Questo volume corrisponde a un tasso di recupero del 69% dei visitatori stranieri registrati nel 2019. La Tunisia è al 4° posto in Africa nel 2022, con un tasso di ripresa che sfiora il 70% rispetto a quello del 2019, anno di riferimento per il settore turistico.

Dalla parte dei paesi emittenti, è il mercato francese a primeggiare, con un tasso di recupero del 95% rispetto al 2019. Inoltre, la Tunisia ha superato i risultati registrati nel 2019 per cechi, slovacchi, polacchi e nordamericani.Le prospettive sembrano promettenti. Infatti, tra il 1 gennaio e il 20 febbraio 2023, più di 911.400 turisti hanno visitato la Tunisia, rispetto ai 396.525 visitatori dello stesso periodo del 2022.

Questo volume è addirittura superiore a quello registrato nello stesso periodo del 2019. L’Africa, complessivamente, ha accolto 56,70 milioni di turisti.

I quattro Paesi sopracitati hanno concentrato il 64% degli arrivi. Del totale, 31 milioni sono stati registrati nei paesi del Nord Africa (compreso l’Egitto) e 25,8 milioni nell’Africa sub-sahariana.