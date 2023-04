Coin si rafforza in Sicilia

Coin apre due nuovi punti vendita Coincasa, il brand presente con oltre 100 negozi in Italia e all’estero. Con queste aperture primaverili, Coin supera gli 8.000 mq complessivi in Sicilia, distribuiti in 10 negozi dislocati in tutta l’Isola. Il 7 aprile, a Catania, sarà inaugurato Coincasa I Portali, uno spazio di oltre 300 mq all’interno dell’omonimo Parco Commerciale (viale Cristoforo Colombo, 13). Lo store sarà il terzo punto vendita ad insegna Coincasa nella provincia catanese, dopo quello nel building Coin in via Etnea e al Centro Commerciale Porte di Catania. A fine mese, poi, Coincasa porterà la sua selezione di stili e novità da tutto il mondo a Gela, in uno spazio di oltre 250 mq in via Venezia 584. Coin è presente su tutto il territorio nazionale con 37 negozi diretti e 102 store a insegna Coincasa tra Italia ed estero. Con un fatturato di vendite al cliente di circa 440 milioni sotto insegna, conta 30 milioni di visitatori e 9 milioni di scontrini emessi, un portfolio di più di 1000 brand e una superficie di vendita di circa 110 mila mq a cui si aggiunge il marketplace Coin.it.