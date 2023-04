La Scuola Normale di Pisa omaggia il genio di Calvino

La Scuola Normale Superiore omaggerà Italo Calvino nel centenario della nascita (a Cuba il 15 ottobre 1923) con una serie di eventi a partire da un ciclo di lezioni/spettacolo. Docenti universitari e artisti si alterneranno nella Sala Azzurra del Palazzo della Carovana a Pisa per presentare e discutere alcuni dei temi più affascinanti dell’opera di Calvino, passando in rassegna i suoi testi più memorabili: dalle Cosmicomiche alla trilogia dei Nostri antenati, da Marcovaldo a Le città invisibili. L’iniziativa si rivolge alle classi delle scuole secondarie, che possono partecipare gratuitamente su prenotazione, ma l’intero ciclo di lezioni, sempre con inizio alle ore 10, sarà disponibile in diretta streaming sul canale youtube della Scuola Normale. Si comincia giovedì 13 aprile con Niccolò Scaffai, professore di Critica letteraria e letterature comparate all’Università di Siena, che con l’attrice Sara Donzelli di Accademia Mutamenti ripercorrerà spunti e riflessioni di Calvino sull’ecologia. Lunedì 17 aprile sarà la volta di Domenico Scarpa, critico letterario, traduttore, che insegna Letteratura italiana all’Università di Napoli “L’Orientale” e che con l’attore Massimo Salvianti della Compagnia Arca Azzurra terrà la lezione “L’inizio dell’universo, l’inizio dell’uomo”. Venerdì 21 aprile lo scrittore e critico letterario Silvio Perrella sarà alle prese con una “Intervista impossibile a Calvino”, da lui composta e recitata per l’occasione da Annibale Pavone e Beatrice Visibelli della Compagnia Lombardi Tiezzi. Infine venerdì 28 aprile il filologo e critico della letteratura dell’Università di Siena, Massimo Bucciantini insieme a Giovanni Guerrieri della Compagni I Sacchi di Sabbia terrà una lezione dal titolo “Un colpo di cannone: unità e molteplicità in Italo Calvino” sulla nota trilogia degli antenati (“Il barone rampante”, “Il visconte dimezzato”, “Il cavaliere inesistente”).