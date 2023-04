WIzz Air lancia la nuova rotta Roma-Cairo

Wizz Air lancia una nuova rotta da Roma Fiumicino all’aeroporto internazionale Sphinx del Cairo.

La nuova rotta sarà attiva a partire dal 15 giugno 2023 con tre voli settimanali operati con l’aeromobile più sostenibile della compagnia, l’A321neo. I biglietti sono già disponibili sul wizzair.com e tramite l’app WIZZ a partire da 49.99 euro.

Per Wizz Air si tratta del secondo collegamento dall’Italia alla capitale egiziana; la compagnia aveva già annunciato voli bisettimanali dall’aeroporto di Milano Malpensa che inizieranno lo stesso giorno. La nuova rotta dall’aeroporto di Roma Fiumicino sarà operata il lunedì, il giovedì e la domenica.

“Siamo felici di poter annunciare un’altra rotta dall’Italia al Cairo, che offre un collegamento diretto e conveniente tra due grandi capitali. Wizz Air – dichiara Tamara Nikiforova, Corporate Communications Manager di Wizz Air Group – “è lieta di continuare a incrementare le sue operazioni da Roma, dove quest’estate opererà la più ampia programmazione di sempre. Continuiamo a impegnarci per offrire ai passeggeri italiani destinazioni sempre più interessanti da esplorare in modo conveniente e sostenibile. Non vediamo l’ora di accogliere i viaggiatori a bordo dei nostri moderni ed efficienti aeromobili”.