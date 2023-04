Più di 600 milioni di africani non hanno accesso all’elettricità e l’Africa genera solo il 4% dell’energia globale.

Tuttavia, nonostante le grandi opportunità nello sviluppo del settore elettrico in Africa, vi sono scarsi investimenti del settore privato nelle infrastrutture energetiche e nella fornitura di servizi. Lo riporta Ghana Business News. È quanto è emerso dal dialogo strategico pubblico-privato ad alto livello sugli investimenti del settore privato elettrico, tenutosi ad Accra in Ghana lo scorso finesettimana e co-ospitato dalla Commissione economica per l’Africa delle Nazioni Unite (Eca) e dalla Fondazione RES4Africa.L’iniziativa ha riunito le parti interessate del settore pubblico e privato, tra cui responsabili politici, organizzazioni internazionali e responsabili delle decisioni che lavorano nel settore dell’energia e delle infrastrutture. Queste hanno discusso i cambiamenti necessari nei quadri politici e normativi per garantire un’adeguata apertura, attrattiva e prontezza dei mercati africani agli investimenti privati. Andrea Renzulli, responsabile della politica e della regolamentazione presso RES4Africa, ha elogiato la partnership con l’ECA per aumentare la consapevolezza e condividere le conoscenze sull’agenda di riforma dell’elettricità nei mercati africani.

Ha riaffermato l’impegno della Fondazione RES4Africa e dei suoi membri in collaborazione con l’Eca e i paesi africani interessati a far avanzare le riforme politiche e normative verso una migliore apertura del mercato, attrattiva e prontezza per la partecipazione del settore privato. Renzulli ha riconosciuto l’importanza di continui scambi di conoscenze tra le autorità di regolamentazione dell’energia in tutto il continente e il settore privato.