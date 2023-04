HomeExchange sceglie Theoria per la comunicazione in Italia

HomeExchange, la prima comunità di scambio di case al mondo con oltre 110.000 iscritti in più di 130 paesi, si affida all’agenzia di comunicazione Theoria per i servizi di ufficio stampa e pubbliche relazioni in Italia, il quarto Paese più importante in termini di mercato per la piattaforma.

Theoria, fondata nel 1998 a Milano, è una realtà che si sviluppa in tre divisioni – Relazioni Pubbliche, Digital, Marketing & Eventi – che operano in sinergia per offrire ai clienti supporto per progetti di comunicazione in grado di raggiungere e ingaggiare l’audience con tutti gli strumenti più moderni. I servizi offerti spaziano dalle relazioni pubbliche agli eventi tradizionali e virtuali, alla costruzione della brand identity, dalle campagne social al digital marketing, dalla creazione di siti web e di e-commerce alla creatività in tutte le sue forme.

Da oggi, Theoria arricchisce il suo portfolio con HomeExchange, un servizio che consente ai viaggiatori di tutto il mondo di scambiare facilmente le proprie case o appartamenti, in modo sicuro e senza transazioni finanziarie tra loro. È la prima e più affidabile comunità di scambio case, che offre l’opportunità di vivere vacanze autentiche e convenienti per tutti.

L’obiettivo di HomeExchange è promuovere viaggi più responsabili e consapevoli, che incoraggiano incontri reali. La piattaforma valorizza il turismo locale e promuove un’esperienza di viaggio egualitaria e circolare, permettendo un ritorno all’autenticità e riscoprendo la diversità dei paesaggi e delle culture, lontano dal turismo di massa.

Al costo annuale di 149 euro, è possibile iscriversi a HomeExchange e attivare scambi illimitati, in qualsiasi momento dell’anno, con due diverse modalità:

Scambio classico

Due famiglie si scambiano reciprocamente le proprie case, nelle stesse date o anche non contemporaneamente.

Scambio con GuestPoints