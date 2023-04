Gismondi 1755 acquisisce il marchio Vendorafa

Gismondi 1754, società genovese quotata sull’Euronext Growth Milan che produce gioielli di altissima gamma (ticker GIS), comunica di aver concluso con Lombardi S.r.l., società fondata a Valenza (Alessandria) nel 1951 che opera nel settore oreficeria e gioielleria e controllata da LVMH W&J Jewelry Operations S.r.l. del gruppo LVMH, l’accordo per l’acquisizione del marchio Vendorafa e alcuni asset della società. In data 31 marzo 2023 si è realizzato il closing dell’operazione, che vede il Gismondi 1754 rilevare il brand e alcuni asset di Vendorafa Lombardi per un valore complessivo pari a Euro 608.000 (i “Dettagli dell’Operazione” a seguire nel comunicato). Vendorafa Lombardi (“Vendorafa”) nasce come gioielleria a marchio proprio e, nel corso degli anni, ha anche avviato la progettazione e creazione di linee esclusive per grandi marchi internazionali. Con oltre 70 anni di storia, i gioielli di Vendorafa si contraddistinguono da sempre per le loro lavorazioni manuali, come la martellatura, l’incisione e lo sbalzo e sono un simbolo della lavorazione artigianale Valenzana esportata in tutto il mondo, da vero e proprio ambasciatore del “Made in Italy” riconosciuto globalmente. L’operazione consentirà a Gismondi 1754 di integrare nel Gruppo il brand Vendorafa, che manterrà la propria identità, il proprio marchio e posizionamento commerciale sul mercato. I prodotti Vendorafa sono storicamente riconoscibili per le lavorazioni completamente artigianali che esaltano il valore dell’oro, la sua luce e il suo calore estetico. Un punto di contatto molto forte con Gismondi 1754, che da secoli esalta l’artigianalità e l’italianità della manifattura, seppure in tipologie di gioielli differenti: più iconiche e di alta gamma le collezioni di Gismondi 1754, mentre più “daily use” e basate sulla lavorazione dei metalli quelle di Vendorafa. Sul mercato, quindi, i due marchi proseguiranno in maniera indipendente a rappresentare la propria diversa immagine e clientela, ma mettendo a fattor comune le importanti sinergie produttive e commerciali. L’operazione ha un forte valore strategico per il Gruppo Gismondi 1754 in quanto, oltre ad acquisire l’eredità totale del marchio valenzano – i disegni, le collezioni storiche, lo stock di alcuni gioielli iconici e i macchinari per la produzione- porterà avanti anche l’ampia e riconosciuta presenza internazionale di Vendorafa, con particolare riferimento a Usa e Giappone. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il marchio di Valenza è presente sia in 30 retailer qualificati, sia presso le note catene wholesale (SAKS, Neiman Marcus), sia nelle gioiellerie indipendenti che vendono primari marchi del lusso, come Brigham, Louis Anthony, Diamond Genesis, A.Marek, Louis Anthony e molti altri. In Giappone, Vendorafa è distribuita da Unoaerre Japan, e questo rappresenta un’opportunità di sviluppo immediato anche per Gismondi 1754, non avendo ancora una presenza articolata in quel mercato. Massimo Gismondi, nella foto, CEO di Gismondi 1754, commenta: “Questa operazione ha un significato doppio nella via di crescita del nostro Gruppo, che coniuga la visione industriale e commerciale che abbiamo in mente e su cui porre le basi del nostro sviluppo. Questa rappresenta la prima di una serie di acquisizioni, da qui al medio termine, finalizzate a rafforzare la presenza del Gruppo nel settore. Un’operazione che porta con sé anche il sentimento e la volontà di salvaguardare e dare forza alle PMI, che sono le vere custodi del Made in Italy che tutto il mondo ci invidia. Credo che sia sempre più necessario dare uno spazio in cui l’etica del lavoro, il rispetto dell’individuo trovino un ambiente vitale in cui lavorare e crescere. Con Vendorafa diamo continuità e forza ad un brand di livello internazionale; da subito sono stato colpito dal comune radicamento al nostro motto “fatto a mano in Italia da italiani” che ci contraddistingue e con cui valorizziamo l’artigianalità e l’alta specializzazione italiana nel comparto orafo. Siamo davvero orgogliosi di mantenere viva l’essenza di un brand come Vendorafa e farla entrare all’interno del nostro Gruppo, che da sette generazioni rappresenta e difende l’etica, la tradizione e la qualità della manifattura del nostro Paese”