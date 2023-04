Farmacosmo, avviata la brandizzazione delle prime farmacie fisiche

Farmacosmo S.p.A., società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, rende noto che, così come annunciato in fase di IPO, è stata avviata la “brandizzazione” delle prime farmacie fisiche, funzionale alla strategia di radicamento sul territorio e finalizzata al miglioramento della brand awareness e alla messa a punto dell’esperienza omnicanale ai propri clienti. Le prime due farmacie a inaugurare la nuova insegna Farmacosmo sono l’Antica Farmacia Bosio (via Giuseppe Garibaldi 26, Torino) e l’Antica Farmacia Nitais (piazza Antonio Gramsci 13/A Verbania). L’Antica Farmacia Bosio, un esercizio che si distingue anche per meriti architettonici, è un punto fisico di enorme pregio, al centro di Torino, con oltre 300 anni di storia, e l’Antica Farmacia Nitais, in un’ottima posizione nella città di Verbania, saranno il laboratorio ideale per proseguire lo sviluppo della strategia omnichannel intrapresa da Farmacosmo, offrendo molteplici vantaggi ai clienti, che potranno combinare l’esperienza digitale ai servizi offerti dalle farmacie fisiche. Fabio de Concilio, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Farmacosmo, ha dichiarato: “I punti fisici, progressivamente, diventeranno veri e propri “hub della salute”. Abbiamo l’obiettivo di migliorare la riconoscibilità dell’offerta Farmacosmo e il customer journey, offrendo ai clienti servizi extra ad alto valore aggiunto, come l’evasione degli ordini online, e il ritiro e la restituzione degli acquisti effettuati sul nostro sito web: in questo modo, vogliamo ridurre anche i tempi di consegna. La riconoscibilità del brand Farmacosmo resta una delle priorità del nostro gruppo: il marchio della catena è Farmacosmo con il “.it” studiato graficamente perché assomigli a una croce ma che ricordi al contempo la solida vocazione digitale. Vogliamo essere identificati, dai nostri clienti, come un riferimento costante per il loro benessere: siamo accanto a loro ovunque vogliono, ogni volta che ne hanno bisogno. Con questa operazione, online e offline si fondono per offrire sempre più vantaggi a chi fa acquisti su Farmacosmo. Già da qualche giorno, ad esempio, possono beneficiare del programma Fidelity che consente di accumulare punti facendo acquisti sia sul portale che in farmacia”. Ogni farmacia sarà dotata di un totem digitale speciale che permetterà ai clienti di navigare su farmacosmo.it e scoprire l’ampia gamma di prodotti offerti. Sarà molto facile accedere all’ecosistema Farmacosmo, sia in farmacia che online, e usufruire di tutti i vantaggi che il programma fedeltà propone.