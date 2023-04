TIM rinnova la partnership con la FIGC: da 24 anni in campo con le Nazionali italiane di calcio

TIM e FIGC hanno rinnovato l’accordo di partnership che conferma TIM Top Partner delle Nazionali Italiane di calcio. L’intesa è stata siglata oggi da Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e da Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM, nella sede della FIGC a Roma (nella foto, un momento dell’incontro).

Presenti, inoltre, il CT della Nazionale maschile Roberto Mancini e la CT della Nazionale femminile Milena Bertolini, in collegamento dal Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove le Azzurre stanno preparando l’amichevole Italia – Colombia in programma a Roma l’11 aprile.

“Il rinnovo di questa partnership – afferma Pietro Labriola – è la conferma della forte attenzione che abbiamo per il mondo dello sport in tutte le sue forme e declinazioni. Il calcio da sempre unisce le persone ma per la sua importanza può essere anche diffusore dei valori a cui teniamo. Il 2023 si preannuncia importante per la Nazionale femminile e noi con la Federazione Italiana Giuoco Calcio siamo qui a sostenere che il talento va rappresentato in tutte le sue forme. Essere partner di tutte le Nazionali, con cui condividiamo i valori dello sport, del sociale e dell’inclusione, è motivo di grande orgoglio”.

“Siamo felici e orgogliosi di annunciare il rinnovo di questa storica partnership – dichiara Gabriele Gravina – che rappresenta un benchmark internazionale di grande successo e grazie alla quale realizzeremo diverse progettualità con un focus particolare sui giovani e sul calcio femminile, due asset fondamentali per lo sviluppo del nostro movimento. TIM è un’eccellenza italiana che supporta lo sport e il calcio con passione, mettendosi a servizio del sistema Paese. Il suo contributo, in termini di conoscenze e di innovazione, è fondamentale per un maggiore coinvolgimento di milioni di appassionati e per il complessivo processo di rinnovamento della Federazione e del mondo del calcio che vogliamo realizzare”.

TIM è Top Partner delle Nazionali Italiane di calcio dal 1999 e per il 24° anno consecutivo sarà al fianco di tutte le Squadre Azzurre, Maschili, Femminili, Giovanili, Futsal, Beach Soccer, e-sport, l’ultima disciplina entrata a far parte del Club Italia, che nel 2020, al termine della selezione degli atleti svolta proprio insieme a TIM, ha vinto il primo Campionato Europeo UEFA. TIM è inoltre Title sponsor del campionato di Serie A Femminile TIM e di tutti i campionati maschili, femminili e futsal organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico FIGC dall’Under 18 all’Under 13.