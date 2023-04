Illa si aggiudica il ramo d’azienda dello storico marchio “Giannini”

Illa, azienda leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata al Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver ricevuto comunicazione dal curatore, Davide Felappi, della società “Industrie & Design in liquidazione giudiziale, già Carlo Giannini” (“Industrie & Design”) dell’esito dell’asta di vendita competitiva, tenutasi in via telematica in data 28/03/2023, che ha visto Illa aggiudicarsi per il prezzo di 839.000 euro il ramo d’azienda dello storico marchio “Giannini”. Rispetto al prezzo – spiega una nota – Illa ha già versato 100.000 euro, a titolo di cauzione richiesta per poter partecipare all’asta, e conseguentemente il saldo da versare alla curatela di Industrie & Design entro la data del 17 aprile 2023 è pari a 739.000 euro.La società intende far fronte al pagamento mediante la provvista riveniente dal prestito obbligazionario convertibile (il “POC”) deliberato in data 5 gennaio, che ha lo scopo di finanziare il piano di ristrutturazione e di cogliere nuove opportunità di mercato. Si ricorda tuttavia in proposito che, “allo stato, la possibilità di avvalersi del Poc è inibita dal provvedimento del Tribunale di Bologna di sospensione delle delibere di cui ai punti nn. 1 e 2 dell’assemblea di ILLA del 22 febbraio 2023 (si rinvia sul punto al comunicato del 22 marzo 2023), rispetto a cui si terrà l’udienza cautelare diretta a confermare o revocare la predetta sospensione. Conseguentemente la positiva conclusione dell’operazione resta subordinata all’esito favorevole di tale udienza”.

Il ramo d’azienda “Giannini” opera nel settore della produzione di articoli casalinghi di qualità destinati al comparto retail (negozi e grande distribuzione), con la produzione della caffettiera “Giannina”, che presenta tutt’oggi un dispositivo di chiusura il quale richiede particolari capacità nella fabbricazione e ne fa, quindi, un prodotto unico, diverso dalle altre caffettiere ed apprezzato sul mercato.