Africa, diminuiscono i miliardari

Il numero di persone facoltose in Africa è diminuito tra il 2012 e il 2022, a causa in particolare delle scarse prestazioni in Sud Africa, Egitto e Nigeria. Lo hanno riferito i media africani.

Questo numero dovrebbe tuttavia aumentare del 42% tra il 2023 e il 2032, precisa l’agenzia Ecofin. Sudafrica, Egitto, Nigeria, Kenya e Marocco insieme rappresentano il 56% dei milionari e oltre il 90% dei miliardari quotati nel continente africano, secondo il rapporto Africa wealth report 2023″, pubblicato da Henley & Partners, società britannica specializzata nella consulenza in materia di migrazione degli investimenti e pianificazione della residenza e della cittadinanza. Con 37.800 persone con una fortuna stimata in almeno un milione di dollari, il Sudafrica è il Paese con più milionari, davanti a Egitto (16.100), Nigeria (9.800), Kenya (7.700) e Marocco (5.800).Per quanto riguarda i miliardari, l’Egitto è al primo posto con 8 individui che possiedono una fortuna maggiore o uguale a un miliardo di dollari. Seguono Sudafrica (5), Nigeria (4) e Marocco (4). Il rapporto rivela anche che l’Africa ha un totale di 138.000 milionari, 328 centmilionari e 23 miliardari. Su scala continentale, il numero totale di High net worth individuals, ovvero persone con una fortuna stimata di almeno un milione di dollari, è diminuito del 12% nell’ultimo decennio (dal 2012 al 2022), dovuto in particolare al calo delle performance dei tre principali mercati (Sud Africa, Egitto e Nigeria). Henley & Partners si aspetta anche che la popolazione dei ricchi aumentare del 42% nel continente nei prossimi dieci anni, raggiungendo circa 195.000 persone entro il 2032.