Basilicata, è tempo del “mese della salute inclusiva”

Al via a Potenza “Il mese della salute inclusiva’, il progetto promosso e organizzato da Marika Padula, referente per le politiche sociali di Italia Viva Basilicata. L’iniziativa, presentata nel capoluogo di regione dalla stessa Padula nel suo intervento introduttivo “ vuol aiutare le persone bisognose di cure attraverso la disponibilità di una serie di specialisti medici che offrono la propria disponibilità. Collaborano alla riuscita dell’iniziativa anche diverse associazioni di volontariato tra cui la ‘Caritas diocesana’ di Potenza e ‘Dalla Basilicata all’Italia non lasciamo indietro nessuno’. ‘Il mese della salute inclusiva’ si avvale dell’ospitalità delle strutture del Centro Fisiosport in Contrada Rossellino a Potenza. Marika Padula ha precisato: “Non è una iniziativa per trovare consensi. I consensi li troviamo quando facciamo tesseramento e campagna elettorale. Questa è una iniziativa per aiutare la gente. Noi crediamo che la politica debba entrare nel sociale per stimolare energie positive”. Presente alla conferenza anche il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese che ha ringraziato Marika Padula per la sensibilità sociale dimostrata nell’organizzazione dell’iniziativa e che ha spiegato: “Queste iniziative sono utili perché aiutano le persone e perché provano a dare risposte concrete ai bisogni e alle istanze della gente”.