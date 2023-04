Arriva l’app che paga chi va a piedi

Rinunciare all’auto, allo scooter e perfino ai bus per affidarsi alle proprie gambe è un’operazione salutista che deve scontrarsi spesso con la mancanza di tempo e, soprattutto, con la pigrizia diffusa. Adesso per combattere gli stili di vita sedentari e, contemporaneamente dare una mano all’ambiente è arrivata anche in Italia ‘Macadam’ applicazione per le passeggiate che premia i più virtuosi con monete virtuali, che diventano euro al raggiungimento di una serie di obiettivi. L’app che a fine 2022 ha debuttato con successo nei mercati spagnoli e francesi (è tra quelle gratuite più scaricate) è pensata come un gioco, una sfida verso se stessi, gli amici, o altri utenti: un contapassi con una serie di ricompense premia l’utente che decide di uscire di casa ad ogni obiettivo raggiunto. L’idea di ‘Macadam’ nasce dall’esperienza dei suoi fondatori i tre imprenditori francesi Benjamin Daudignac, Louis Roblin e Baptiste Villain, pentiti dalla stile di vita ultrasedentario della loro vita, tutta scooter, ufficio, computer. Oggi, assicurano, non fanno mai meno di 10mila passi al giorno.