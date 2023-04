DigiTouch, aumentano i ricavi

Il Consiglio di Amministrazione di DigiTouch S.p.A., nella foto il presidente Simone Ranucci Brandimarte – Cloud Marketing Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM: DGT.MI), ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022. I ricavi operativi del Gruppo Digitouch crescono organicamente del 12% grazie a nuovi clienti acquisiti e all’incremento dei ricavi da partecipazioni in gare di appalto pubbliche. Cresce anche la marginalità operativa del 21% rispetto all’esercizio 2021. Per un principio di maggior trasparenza e veridicità delle informazioni abbiamo deciso di dare evidenza dei risultati proforma di Gruppo che tengono conto dell’apporto della neo acquisita MobileSoft Srl, per la quale è stato sottoscritto a novembre 2022 l’accordo vincolante di acquisizione e la cui formalizzazione è avvenuta il 21 Marzo u.s.. Di seguito i principali highlights proforma consolidati confrontati con i dati dell’esercizio 2021: – Ricavi proforma pari a Euro 48.150 migliaia + 24% – Ebitda Adjusted proforma pari a Euro 7.765 migliaia + 33% – Ebit Adjusted proforma pari a Euro 3.155 migliaia + 55% – Utile netto proforma pari a Euro 2.943 migliaia + 37% L’aumento dei ricavi e della marginalità operativa ci consentono di archiviare un 2022 molto soddisfacente: il nostro Gruppo ha dimostrato di saper raggiungere risultati che rafforzano la nostra posizione di mercato, con soddisfazione degli azionisti, degli oltre 400 collaboratori e degli stakeholders. Nell’attuale difficile contesto di mercato, il Gruppo è stato favorito dalla resilienza del modello di business oltre che dalla diversificazione dell’offerta e della base clienti. Nel corso del 2022, all’interno del Gruppo, sono state ottenute e rinnovate diverse certificazioni tra cui quella ESG è di fondamentale importanza per il nostro sistema di governance aziendale. I “Ricavi Totali” consolidati dell’esercizio 2022 del Gruppo DigiTouch sono pari a Euro 42.392 migliaia, in aumento del 9% rispetto al 2021. La crescita dei ricavi è imputabile sia alla generale crescita organica sia in misura minore all’acquisizione di Top Partners. I tre segmenti di business del Gruppo DigiTouch si identificano come segue: Marketing Services: raggruppa l’offerta di marketing digitale e omnicanale e racchiude le competenze media, seo&cro, creative, content audio, video e foto, eventi e di ricerca e sviluppo della Società. La sua mission è quella di supportare i clienti nella creazione di customer journey omnicanale guidate da strategia, creatività e dati, ottimizzando gli investimenti e massimizzando la conversione. – Technology Services: raggruppa l’offerta di servizi tecnologici e raccoglie le competenze in ambito cloud management, data & analytics e digital platform. Si posiziona come un Tech Business Enabler che offre servizi di Digital Factory, Innovazione e Cloud Scale up. – E-commerce Services: raggruppa l’offerta dedicata ai servizi per la vendita online e racchiude le competenze di sviluppo siti e-commerce e servizi per i marketplace. Questa BU può contare anche su una piattaforma proprietaria in grado di distribuire prodotti di diversi brand a milioni di consumatori sui principali marketplace europei (già oggi su Amazon, eBay, ePrice, eMag, ManoMano, Aliexpress e Ratashop e a breve anche su Cdiscount, El Cortes Ingles, Allegro, Spartoo e Otto). Il “Margine Operativo Lordo (EBITDA)”, si attesta a Euro 6.920 migliaia, in miglioramento rispetto al 2021 (Euro 5.715 migliaia). Tale risultato è stato raggiunto grazie alle efficienze della macchina operativa capace di gestire progetti sempre più complessi e a maggiore valore aggiunto. Il “Risultato Operativo” (EBIT) consolidato del 2022 è pari a Euro 4.179 migliaia in aumento rispetto al 2021 + 32%. I “Proventi e oneri finanziari” consolidati evidenziano un saldo netto negativo di Euro 372 migliaia in aumento rispetto al dato di Euro 196 migliaia del 2021. Per effetto di quanto sopra riportato il “Risultato ante imposte” del 2022 del Gruppo Digitouch è pari a Euro 3.807 migliaia in aumento rispetto al dato di Euro 2.959 migliaia del 2021. L’“Utile netto” del 2022 si attesta a Euro 2.482 migliaia di cui di (i) Euro 2.481 migliaia di pertinenza del Gruppo e (ii) Euro 1 migliaia di pertinenza di terzi. Il Cash Flow Operativo ha raggiunto Euro 2.409 migliaia. Rispetto all’esercizio precedente la capacità di generare cassa è notevolmente migliorata quale risultanza della maggiore efficienza della macchina operativa nonostante il rallentamento degli incassi di alcuni clienti nell’ultima parte dell’anno. La Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 4.888 migliaia sconta debiti finanziari per l’applicazione dell’Ifrs 16 per Euro 1.622 migliaia che si riferiscono alla contabilizzazione del right of use dei beni in locazione finanziaria (affitti uffici di Roma e Milano). Il Gruppo ha chiuso l’esercizio con un Patrimonio netto pari a Euro 17.546 migliaia.