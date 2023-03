Primi passi nella realizzazione di impianti per Renergetica che vende alla controllata Zaon un’autorizzazione in provincia di Biella

Renergetica S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (BIT: REN), operante nello sviluppo di progetti da fonti rinnovabili sul mercato internazionale, titolare di un proprio portafoglio impianti e attiva nella vendita di servizi di asset management oltre che nell’innovativo mercato dello smart-grid, facendo seguito al comunicato stampa del 21 marzo u.s., comunica di avere formalizzato con la società controllata Zaon Srl, la vendita della società veicolo Ren 174 Srl, titolare dell’Autorizzazione Unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, di potenza inferiore ai 5 MW, in Provincia di Biella. L’operazione segue di pochi giorni l’aumento di capitale di Zaon Srl, che è stato ufficialmente deliberato dall’assemblea straordinaria della stessa e rappresenta il primo passo per l’ingresso di Renergetica nel settore della realizzazione e dell’esercizio di impianti fotovoltaici di dimensione medio/piccola. “Questa operazione non solo rinforza il gruppo – ha commentato Stefano Giusto, nella foto, amministratore delegato di Renergetica S.p.A. – ma rappresenta anche una nuova e stimolante sfida per Renergetica che, pur mantenendo il proprio “core business” nello sviluppo di grandi impianti fotovoltaici, tramite la sua controllata Zaon, si propone come Independent Power Producer (IPP) producendo e commercializzando energia elettrica da fonti rinnovabili