Pescara, torna Vivicittà

Torna domenica prossima anche a Pescara ‘Vivicittà’, l’evento sportivo giunto alla 38esima edizione che si correrà simultaneamente in tutte le più importanti città italiane ed europee. Saranno 1.200 i podisti in gara, di cui 800 i partecipanti alla competitiva, provenienti da tutto il centro sud Italia. Ci sarà spazio per la solidarietà con la presenza dei volontari della Lilt – la Lega Italiana lotta contro i tumori, e con lo slogan dedicato a ‘La Corsa dei diritti’ a sostegno delle pari opportunità e dell’inclusione”.

I dettagli sono stati anticipati stamane in una conferenza stampa dall’assessora comunale allo Sport, Patrizia Martelli. Presenti il sindaco Carlo Masci, nella foto, il presidente della Lilt Marco Lombardo, e gli organizzatori della manifestazione, Umberto Capozzucco, presidente della Uisp, con Alberto Carulli.

Saranno chiuse al traffico le vie interessate dalla gara, da via Nicola Fabrizi alla riviera nord sino a via Leopoldo Muzii e via Regina Margherita. La corsa si svolgerà in pieno centro: 10 km piatti e con pochissimi cambi di direzione, misurati e omologati da una apposita commissione costiuita per stilare una classifica unica comprendente i risultati di tutte le sedi e quindi tutti i 40.000 partecipanti attesi.

“La novità del 2023 – ha detto l’assessora – riguarda l’orario di inizio dell’evento: eravamo abituati alla partenza delle 10.30, anticipata a livello nazionale alle 9.30 per la coincidenza della manifestazione con la Domenica delle Palme. A Pescara abbiamo fatto anche meglio perché solo per noi la gara partirà alle 9 in punto in modo da consentire alla Polizia municipale di ripristinare la regolare circolazione stradale e riaprire le strade al traffico già alle 10, riducendo veramente al minimo gli eventuali disagi, ma sono certa che non ci saranno perché il Vivicittà è soprattutto una festa”. La seconda parte dell’evento avrà per protagonisti i bambini che dalle 10.15 saranno impegnati nelle gare giovanili in piazza della Rinascita e corso Umberto.

“Le manifestazioni Uisp sono da sempre un veicolo di solidarietà e di pace – ha sottolineato l’assessore Martelli – e in particolare Vivicittà è stata per anni dedicata alla pace, si è svolta a Baghdad, a Sarajevo, a Beirut, a Gerusalemme Est. Quest’anno la corsa è dedicata allo slogan lo slogan ‘La Corsa dei diritti’ a sostegno delle pari opportunità e dell’inclusione.

Al termine della conferenza stampa il presidente della Lilt ha donato ai presenti la ‘Medaglia del Centenario della Lilt’ “un simbolo che serve per ricordare la stretta correlazione tra sport, salute e prevenzione oncologica”, ha sottolineato Lombardo. “Domenica saremo in piazza per informare la popolazione, attività fondamentale dopo gli ultimi drammatici dati sull’impennata dei casi di cancro: pensiamo che nel 2022 sono stati registrati 390 mila 700 nuovi casi di tumore, ovvero 14.100 casi in più in soli due anni, colpa di due anni di pandemia da Covid che ha bloccato gli screening, e anche dello stile di vita peggiorato per i cittadini. Il 33% degli adulti è infatti in sovrappeso, il 10% è obeso, il 24% fuma e i sedentari sono aumentati dal 23% del 2008 al 31% del 2021. Oggi, con la ripresa degli screening, scopriamo tanti casi di cancro, spesso con diagnosi tardive, che significa interventi chirurgici più invasivi, maggiori costi per il paziente e per la sanità, tempi di ripresa più lenti per gli utenti e maggiori rischi in termini di cura. Su questo fronte dobbiamo tornare a potenziare la nostra attività ricordando a tutti che l’uomo è nato per correre e non per stare seduto”.