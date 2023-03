Il fondo Cysero investe nella robotica umanoide cognitiva di Oversonic Robotics

Il fondo di venture capital Cysero, gestito da AVM Gestioni Sgr, e Oversonic Robotics srl Società Benefit, software company italiana che sviluppa sistemi di cognitive computing per la robotica, comunicano di aver raggiunto un accordo in base al quale Cysero entrerà con una quota di minoranza nel capitale sociale di Oversonic, L’obiettivo dell’operazione è di finanziare il piano di crescita di Oversonic, azienda che ha introdotto sul mercato industriale RoBee, primo robot umanoide cognitivo Made in Italy creato per operare all’interno delle smart factory e svolgere mansioni pericolose per la salute fisica e psicologica delle persone.

Il completamento della transazione è soggetto alle consuete approvazioni normative.

Istituito nel 2020 da AVM Gestioni SGR S.p.A. Gestore EuVECA Società Benefit e promosso congiuntamente con Kilometro Rosso, parco scientifico e tecnologico, con l’obiettivo di investire in startup e PMI innovative nei settori della cybersecurity e robotica, Cysero – che finora ha investito in 5 startup italiane – lavorerà al fianco di Oversonic per accelerare il percorso di industrializzazione della robotica umanoide cognitiva, mettendo a disposizione della società, che oggi conta un team di circa 60 persone, anche il know-how industriale rappresentato dal polo tecnologico bergamasco.

Oversonic Robotics ha lanciato nel 2022 RoBee, robot umanoide alto 185 cm, con un peso che può raggiungere fino a 120 kg a seconda della configurazione, che replica esteticamente e meccanicamente la struttura del corpo umano. Attraverso una piattaforma tecnologica proprietaria che elabora complessi algoritmi di intelligenza artificiale, RoBee attua processi cognitivi che gli consentono di operare e interagire in autonomia in ambienti condivisi con il pubblico. In particolare, integrando tecnologie come sensoristica e computer vision, e con il supporto di 40 giunti per la mobilità degli arti, RoBee è in grado di navigare gli spazi, manipolare oggetti, riconoscere persone e ambiente circostante, ricevere comandi vocali e sostenere una conversazione.

L’ingresso nella compagine societaria di Cysero ci consentirà di accelerare la produzione di RoBee, prodotto certificato e già operativo negli stabilimenti produttivi di alcune imprese italiane, su scala industriale” commentano i fondatori di Oversonic, Fabio Puglia e Paolo Denti. “Siamo fieri di condividere questo progetto imprenditoriale con un partner così autorevole, che condivide la nostra visione di innovazione inclusiva e umano-centrica e che insieme a noi guarda al futuro dei modelli produttivi, delineato dal paradigma industriale 5.0».

«L’operazione di investimento in Oversonic sarà la sesta messa a punto da AVM Gestioni attraverso il fondo Cysero – afferma Giovanna Dossena, CEO di AVM Gestioni SGR – Con il nostro apporto di capitale intendiamo valorizzare il lavoro di ricerca e di sviluppo del prodotto realizzato in questi anni da Oversonic e dare un impulso decisivo all’affermazione della robotica umanoide cognitiva come soluzione di mercato per numerosi settori dell’industria e dell’assistenza».

«Oversonic ha portato sul mercato della robotica industriale un prodotto assolutamente disruptive – aggiunge Stefano Gallucci, Partner del Fondo Cysero – Grazie alla collaborazione con i servizi di Technology Transfer e le opportunità di networking offerte da Kilometro Rosso, contiamo di farne un’innovazione distintiva del Made in Italy, in grado di realizzare un’integrazione sempre più efficace ed efficiente delle tecnologie cognitive nei processi produttivi, frontiera per cui passa la transizione alla fabbrica 5.0».