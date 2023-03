Walgreens Boots Alliance, salgono le vendite del secondo trimestre

Sono stati resi noti i risultati di Walgreens Boots Alliance (nella foto, la Ceo Rosalind Brewer), leader globale nel settore della farmacia, assistenza sanitaria integrata e del retail, e ogni giorno offre i propri servizi a milioni di pazienti e clienti, con oltre 170 anni di esperienza nella cura delle comunità.

Principali evidenze del secondo trimestre e recenti vendite azionarie

– L’utile per azione del secondo trimestre è diminuito del 20.3% a $0.81; l’utile per azione rettificato è diminuito del 27.2% a $1.16, giù del 25.8% a valuta costante e riflettendo un vento contrario del 26% dovuto alla diminuzione dei volumi di vaccini e test COVID-19;

– Le vendite del secondo trimestre sono salite del 3.3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a $34.9 miliardi, in incremento del 4.5% a valuta costante;

– Investiti $3,5 miliardi in debito e capitale per sostenere l’acquisizione di Summit Health da parte di VillageMD a gennaio, accelerando le vendite del segmento sanitario statunitense e il percorso verso la redditività;

– Circa $1,5 miliardi di proventi al netto delle imposte sono derivati dalla vendita parziale delle partecipazioni in AmerisourceBergen e Option Care Health nel secondo trimestre e a marzo.



Previsioni per l’anno fiscale 2023

Mantenimento della guidance dell’utile per azione rettificato per l’intero anno da $4.45 a $4.65, data la forte crescita del core business che è maggiore rispetto agli impatti del COVID-19; si punta a una crescita dell’EPS rettificato di circa il 20% nella seconda metà dell’anno fiscale 2023.