La Casa del Leone celebra Nuova Peugeot 408 su The Corner

PEUGEOT sceglie The Corner, il digital landmark milanese primo in Italia per grandezza e secondo in Europa solo al Piccadilly Circus, per raccontare al pubblico Nuova PEUGEOT 408.

Grazie alla sua straordinaria capacità tecnologica e di innovazione, The Corner è il contesto ideale per celebrare le caratteristiche e le funzionalità della nuova arrivata in Casa del Leone.

Dal 16 marzo per circa due settimane, Nuova PEUGEOT 408 sarà protagonista di una spettacolare e impattante campagna DOOH in cui prende forma “The Language of Attraction”, il nuovo Manifesto di PEUGEOT, sintesi perfetta dei tre valori del brand: Allure, Emotion, Excellence.

La creatività, firmata dall’agenzia OPEn (Omnicom for Peugeot Engine), con il supporto della casa di produzione The BigMama e le lavorazioni di Bonsaininja Studio, punta a far vivere un’esperienza immersiva e naturalmente coinvolgente, svelando il nuovo linguaggio di PEUGEOT 408 e permettendo al pubblico – decine di migliaia di persone che ogni giorno frequentano piazza Sigmund Freud-Porta Garibaldi – di ammirarla in ogni suo angolo e sotto tutti i punti di vista.

L’attività su The Corner va ad arricchire e completare il racconto di un’articolata campagna di comunicazione omnicanale a supporto del lancio di Nuova PEUGEOT 408 sul mercato italiano. On air da febbraio, la strategia media curata da Starcom ha coinvolto le principali emittenti televisive, i canali digital e social, la stampa e DOOH con il presidio di diverse città.