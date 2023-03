I social media possono aumentare il rischio di sviluppare disturbi alimentari

Secondo una revisione pubblicata su PLOS, l’uso dei social media può aumentare il rischio di disturbi alimentari. La ricerca, condotta dalla University College London, mira a indagare l’associazione tra social media, immagine corporea e disturbi alimentari tra i giovani. L’obiettivo era mappare sistematicamente e rivedere criticamente la letteratura globale esistente su social media e DCA nei giovani di età 10-24 anni, pubblicati tra gennaio 2016 e luglio 2021. I disturbi alimentari sono un gruppo di malattie psichiatriche eterogenee, invalidanti e a volte anche mortali con una pletora di conseguenze associate alla salute. Una patologia in aumento tra i giovani, anche se l’argomento è ancora poco studiato come problema di salute pubblica globale. I ricercatori hanno revisionato 50 studi in 17 paesi indicano che l’uso dei social media si associa a problemi di immagine, disturbi alimentari e peggioramento della salute mentale, attraverso i percorsi di mediazione del confronto sociale, interiorizzazione ideale magro-adatto e auto-oggettivazione. Secondo gli esperti, determinate esposizioni degli adolescenti, ad esempio a trend sui social media, a contenuti a favore dei disturbi alimentari, a foto e piattaforme attraenti, associate a diversi moderatori (alto indice di massa corporea, genere femminile e problemi di immagine corporea preesistenti) rafforzano la relazione, mentre altri moderatori come la conoscenza e lo studio dei social media, possono indebolire o annullare l’associazione social media e DCA. Nello specifico, cinque studi trasversali hanno prodotto associazioni statisticamente significative tra l’uso dei social media e vari disturbi alimentari clinici. Questi andavano dalla sindrome da alimentazione notturna, al disturbo da alimentazione incontrollata e alla bulimia nervosa. Uno studio trasversale e uno qualitativo hanno indicato la sintomatologia dell’ortoressia nervosa tra i partecipanti, che vanno dall’ossessione per il “mangiare pulito” all’evitamento di cibi “demonizzati” e comportamenti di esercizio compulsivi. Inoltre, nonostante le percezioni dei disturbi alimentari come una sindrome legata alla cultura di in Occidente, gli esperti hanno rilevato che i DCA colpiscono individui in tutto il mondo. La stima della prevalenza globale, tuttavia, è impegnativa. I dati rappresentativi a livello nazionale sono scarsi, il disturbo tende ad essere omesso indagini sanitarie nazionali e molteplici modifiche alla classificazione hanno confuso l’esistente globale dati. Nonostante ciò, il più recente studio Global Burden of Disease ha calcolato che nel 2019, circa 13,9 milioni di persone soffrivano di anoressia o bulimia. Inoltre, la revisione ha evidenziato altri 41,9 milioni di casi trascurati di OSFED e disturbo da alimentazione incontrollata, indicando una prevalenza globale totale dello 0,7%. Tuttavia, poiché molti casi non si presentano mai ai servizi sanitari formali, la prevalenza effettiva può essere molto maggiore. La revisione su 94 studi dall’Asia, dall’Europa e dal Nord America ha rivelato che la media ponderata della vita della prevalenza di qualsiasi disturbo alimentare era dell’8,4% per le donne e del 2,2% per gli uomini. Infine, sebbene le femmine rappresentino ancora la percentuale maggiore di casi, l’aumento maggiore è tra maschi, atleti, persone con obesità e minoranze sessuali e di genere.