EssilorLuxottica lancia “Back to Sustainability”: un progetto di edutainment con Matteo Ward

EssilorLuxottica (nella foto, l’a. d. Francesco Milleri) ha stretto una collaborazione con l’imprenditore e innovatore Matteo Ward per condividere le conoscenze sulla progettazione di prodotti più responsabili ed essere fonte d’ispirazione attraverso un interessante progetto di “edutainment” intitolato “Back to Sustainability”, in onda sulla piattaforma di formazione del Gruppo, Leonardo.

L’obiettivo di EssilorLuxottica è integrare principi di economia circolare sin dalle prime fasi di sviluppo prodotto e del processo di innovazione, come parte integrante del suo programma di sostenibilità “Eyes on the Planet”.

Per permettere a clienti, partner e dipendenti di saperne di più sull’impegno di EssilorLuxottica per la sostenibilità, sono stati realizzati una serie di video didattici in partnership con Matteo Ward, CEO e cofondatore dello studio di consulenza e design WRÅD, dedicato all’innovazione sostenibile e al cambiamento sociale.

La prima stagione della serie video “Back to Sustainability” ha preso il via con la prima puntata il 7 marzo scorso sulla piattaforma di formazione del Gruppo. I 12 video diffusi in diretta live approfondiranno il modo in cui EssilorLuxottica integra la sostenibilità in tutte le fasi della catena del valore e in particolare nel suo portfolio di prodotti, nonché le strategie adottate per diminuire l’impatto ambientale. Le sessioni puntano i riflettori sull’uso di materiali più responsabili, derivati da fonti biologiche e rinnovabili, come il nylon e l’acetato, oltre che sui processi di riciclaggio interni e sulla minore dipendenza dalle risorse fossili.

Tra gli argomenti interessanti che verranno esplorati, l’approccio di EssilorLuxottica nei confronti dei servizi per estendere la durata dei prodotti, gli imballaggi sostenibili, l’efficienza delle risorse, l’eco-design, le prospettive di sostenibilità dei clienti e molto altro ancora.