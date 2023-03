American Express rivela le tendenze principali nel settore viaggi per il 2023

American Express Travel ha pubblicato il 2023 Global Travel Trends Report, che evidenzia quattro tendenze globali che quest’anno ispirano le persone a viaggiare:

Il report, basato sui dati di un sondaggio condotto tra viaggiatori da vari paesi – Stati Uniti, Australia, Canada, Messico, Giappone, India e Regno Unito – indica che oltre la metà (52%) degli intervistati afferma di prevedere più viaggi quest’anno rispetto all’anno scorsoe che il 50% di loro prevede di spendere di più in viaggi nel 2023 rispetto al 2022. L’84% degli intervistati appartenenti alla Generazione Z e a quella dei Millennial preferirebbe fare una vacanza di sogno anziché acquistare un articolo di lusso mentre il 79% concorda sul fatto che viaggiare ha particolare importanza riguardo al budget.

“Le vacanze sono importanti e i viaggiatori stanno dando la priorità a itinerari personalizzati incentrati sulle loro passioni, dalla pianificazione di un’intera vacanza per poter semplicemente prenotare una cena al creare il video perfetto per TikTok”, spiega Audrey Hendley, Presidente di American Express Travel. “Indipendentemente da quale sia l’ispirazione, i consulenti American Express Travel sono in grado di aiutare ogni viaggiatore, quali che siano le sue preferenze, a pianificare qualunque tipo di viaggio”.

I seguenti sono i punti salienti del 2023 Global Travel Trends Report di American Express Travel:

I social e la cultura pop stanno conducono a scegliere sempre più spesso il “viaggio sui set”, particolarmente tra i viaggiatori più giovani. Il 75% degli intervistati concorda sul fatto di essere stati ispirati a viaggiare verso una specifica destinazione dai media. Il 70% degli intervistati appartenenti alla Generazione Z e a quella dei Millennial concorda sul fatto di essere stati ispirati a visitare una certa destinazione dopo averla vista in uno spettacolo televisivo, tra le notizie o in un film. Il 46% degli intervistati appartenenti alla Generazione Z e a quella dei Millennial afferma di essere stati ispirati a viaggiare verso una certa destinazione a causa di Instagram.



Dal recarsi in ristoranti famosi e in quelli preferiti dalla gente del posto al seguire corsi di cucina, il cibo ha un impatto enorme sulla scelta di dove viaggiare. L’81% degli intervistati concorda sul fatto che provare le cucine e i cibi locali è la parte del viaggio che attende con più impazienza. Il 66% degli intervistati appartenenti alla Generazione Z e a quella dei Millennial concorda sul fatto che l’ispirazione a fare della cucina una parte essenziale del viaggio deriva dai social. Quasi la metà (47%) degli intervistati appartenenti alla Generazione Z e a quella dei Millennial concorda sul fatto di avere pianificato un intero viaggio sul recarsi in uno specifico ristorante.



Dare la priorità al riguardarsi sta conducendo a un aumento delle vacanze ristoratrici. Quest’anno il 73% degli intervistati sta pianificando vacanze finalizzate a un migliore benessere mentale, fisico ed emozionale. Il 60% degli intervistati appartenenti alla Generazione Z e a quella dei Millennial afferma di fare tutto il possibile per prenotare alberghi che offrano spa e servizi di benessere.



I viaggiatori vogliono scoprire gemme nascoste e sostenere la comunità locale quando si recano in un luogo. L’85% degli intervistati desidera visitare un posto in cui possano veramente vivere la cultura locale. Il 78% degli intervistati è interessato a fare vacanze nel 2023 che sostengano le comunità locali.



