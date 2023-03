Somec, ricavi a 328,8 mln

Il Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A., specializzata nell’ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano nell’ingegneria civile e navale, riunitosi sotto la presidenza di Oscar Marchetto, nella foto, ha esaminato e approvato il progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022. Nell’esercizio appena concluso, il Gruppo Somec ha registrato nuovi record in termini di ricavi e di backlog, saliti rispettivamente dal 27,2% a 328,8 milioni di euro e dell’1,4% a 934 milioni. Crescita organica e contributo delle numerose acquisizioni effettuate hanno premiato tutte e tre le divisioni, con particolare riferimento a “Mestieri: progettazione e creazione di interior personalizzati” che ha registrato un fatturato più che raddoppiato a 69,7 milioni di euro. Grazie al previsto recupero della marginalità operativa nel secondo semestre, merito della strategia di diversificazione e delle azioni manageriali adottate, l’esercizio si è chiuso con un Ebitda stabile a 23,2 milioni di euro nonostante l’impatto dei rincari di materie prime ed energia sulla marginalità, in particolare delle commesse navali e civili. L’utile netto consolidato rettificato si è attestato a 1,6 milioni di euro. La generazione di cassa operativa, pari a 14 milioni di euro, unita al ricorso al credito bancario hanno consentito di accelerare la crescita per linee esterne, che ha portato all’ingresso nel Gruppo delle società Bluesteel, Budri e Lamp Arredo, oltre all’incremento della partecipazione nell’importante partecipata americana Fabbrica. La Posizione Finanziaria Netta ante-IFRS161 è così salita a 54,3 milioni di euro al 31 dicembre 2022. Pur considerando il quadro macroeconomico fortemente incerto che sta caratterizzando i primi mesi dell’anno, Somec prevede un esercizio 2023 all’insegna della crescita, favorito dalle buone prospettive dei settori in cui opera il Gruppo, dal lento ma costante decremento dei prezzi delle materie prime, nonché dall’azione manageriale orientata al recupero di marginalità. In particolare, nel fornire per la prima volta in assoluto le guidance al mercato finanziario, il Management si attende nel 2023 ricavi in crescita a oltre 360 milioni di euro, un Ebitda non inferiore ai 30 milioni corrispondente a una marginalità superiore all’8%, una Posizione Finanziaria Netta ante-IFRS 161 inferiore ai 40 milioni nonché il ritorno al dividendo a valere sugli utili dell’esercizio in corso. “Sono soddisfatto di quanto realizzato nell’esercizio 2022, anno decisamente complesso da molti punti di vista, a partire dalla reperibilità delle materie prime e dall’aumento generalizzato dei costi e dell’energia – ha affermato il Presidente di Somec, Oscar Marchetto. “Nonostante il contesto, la crescita del 27% dei ricavi e il miglioramento dei margini rispetto al primo semestre ci consentono di proseguire con decisione nella direzione delineata e di essere positivi per il prossimo futuro”. Prosegue Marchetto: “Tutte e tre le divisioni in cui si articola il Gruppo Somec hanno realizzato performance significative negli ultimi dodici mesi e hanno ambiti di sviluppo dalle prospettive incoraggianti, vista la crescente attenzione di committenti e architetti per la personalizzazione, la sostenibilità e i consumi energetici. Anche quest’anno abbiamo portato a termine molte operazioni straordinarie: si tratta di investimenti volti al rafforzamento e alla costituzione del nuovo perimetro del Gruppo, che si posiziona sempre più come polo della qualità costruttiva italiana”.