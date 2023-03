EdiliziAcrobatica, avvenuto il closing dell’acquisizione del 51% di Enigma Capital Investments LLC

EdiliziAcrobatica S.p.A., società specializzata in lavori di ristrutturazioni di esterni, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (ticker EDAC) e su Euronext Growth di Parigi (ticker ALEAC), rende noto che, a seguito dell’Accordo Vincolante sottoscritto in data 2 marzo 2023 è avvenuto il Closing dell’operazione di acquisizione del 51% del capitale sociale della società Enigma Capital Investments LLC dai soci venditori (Enigma Capital), holding di diritto emiratino con sede a Dubai, a capo di un gruppo attivo nel Middle East nel settore edile, di “rope access”, di servizi di pulizia degli edifici residenziali e commerciali, nonché di taluni servizi di facility management. Sarà dunque un’azienda italiana, leader in Europa nei lavori di manutenzione e ristrutturazione in doppia fune di sicurezza, ad occuparsi della pulizia degli esterni del Burj Khalifa, considerato il grattacielo più alto del mondo, icona a livello internazionale, opera ingegneristica finora senza eguali, simbolo di Dubai. Si tratta di EdiliziAcrobatica, gruppo fondato dallo skipper genovese Riccardo Iovino (nella foto) 29 anni fa, che oggi conta oltre 2.100 addetti, 400 dei quali proprio negli Emirati, ed è presente con più di 120 aree operative oltre che in Italia e, appunto, negli Emirati Arabi, in Francia, Spagna e Principato di Monaco. La ‘conquista’ del Burj Khalifa è il risultato dell’ingresso di ACROBATICA nel capitale azionario di Enigma Capital, una holding di diritto emiratino con sede a Dubai, a capo di un gruppo attivo nel Middle East nel settore dell’edilizia, del ‘rope access’ e di pulizia di grandi edifici residenziali e commerciali. Con il Closing dell’operazione, ACROBATICA si prepara dunque a conquistare anche il Middle East, territorio caratterizzato da stabili che si sviluppano su grandi altezze per le quali la tecnica applicata da Acrobatica è quella di elezione. “Questo è solo un primo passo in un mercato attivo e dinamico come quello arabo e mediorientale – ha commentato a margine del closing Riccardo Iovino, CEO & Founder di EdiliziAcrobatica – Da oggi per tutti noi si apre una nuova ed entusiasmante sfida che sappiamo di poter vincere proprio grazie a Enigma, leader assoluta nel settore in questo territorio. Una sfida che ci vede protagonisti in un territorio che presenta infinite possibilità e nel quale abbiamo intenzione di fare la differenza, esattamente come abbiamo fatto in Italia e in Europa, forti di un know how che ci qualifica ovunque come partner d’elezione. Il nostro progetto di rivoluzionare il modo di fare edilizia nel mondo prosegue nel Middle East, ma di certo questa non sarà la nostra ultima tappa”. ”Il nostro ingresso sul mercato mediorientale – ha spiegato Anna Marras, socia e amministratrice con delega alle risorse umane di EdiliziAcrobatica – è una straordinaria occasione di reciproco scambio tra culture. Uno scambio che arricchirà ogni individuo del gruppo di quella conoscenza che fa di ogni essere umano un portatore di valori di inestimabile valore. Sono certa che da questa nuova alleanza nasceranno infinite possibilità di crescita per tutti noi italiani, francesi, spagnoli o mediorientali. Perché chiunque appartenga ad Acrobatica appartiene a una famiglia multiculturale e multietnica che si impegna ad apprendere ogni giorno qualcosa di nuovo allo scopo di diventare migliore”.