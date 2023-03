First Capital, acquisito il controllo di Invest Italy SIM

First Capital S.p.A. (nella foto l’a. d. Vincenzo Polidoro), holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, e Banca Cambiano 1884 S.p.A. (“Banca Cambiano”), banca di origine toscana capogruppo del Gruppo Bancario Cambiano, comunicano di aver sottoscritto, in data odierna, un accordo vincolante per l’acquisizione, da parte di First Capital, di una partecipazione pari al 88,5% del capitale di Invest Italy SIM S.p.A. (“ISIM”). ISIM è una società di intermediazione mobiliare attualmente autorizzata al collocamento senza garanzia ed alla ricezione e trasmissione ordini, che si propone come player indipendente nel mercato dell’investment banking, focalizzato su servizi di consulenza ad alto valore aggiunto rivolti alle PMI italiane quotate o interessate ad una futura quotazione e ai suoi azionisti. First Capital intende focalizzare l’attività di ISIM su servizi di investment banking destinati alle PMI concentrandosi inizialmente sull’attività di assistenza alla quotazione sui mercati azionari (servizi di equity capital markets). La sede legale di ISIM sarà basata a Firenze. Il corrispettivo dell’operazione, pari a circa euro 1,1 milioni, include un avviamento di circa il 10% sul patrimonio netto contabile di ISIM e sarà regolato tramite azioni proprie First Capital, valorizzate euro 23 ciascuna. Banca Cambiano diventerà pertanto azionista di First Capital con una partecipazione di poco inferiore al 2% del capitale, nel contesto di una relazione strategica e di lungo periodo. Inoltre, Banca Cambiano rimarrà nel capitale di ISIM con una quota del 10%, con una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione. L’accordo prevede le consuete garanzie e rappresentazioni per operazioni di questa natura. L’operazione è subordinata all’autorizzazione delle Autorità di Vigilanza. Francesco Bosio, Direttore Generale di Banca Cambiano, ha dichiarato: “tra le varie proposte ricevute la decisione di scegliere la manifestazione di interesse di First Capital condividendo il loro progetto, consente a Banca Cambiano di raggiungere gli obiettivi strategici di rilancio delle attività della Invest Italy SIM nel corporate investment banking, creando sinergie e opportunità interessanti da offrire alla propria clientela corporate.” Marco Di Lorenzo, Consigliere Esecutivo di First Capital, ha dichiarato: “la scelta di acquisire Invest Italy SIM rappresenta il primo passo del progetto strategico di First Capital di diventare una “piattaforma” specializzata sulle PMI italiane quotate e quotande, ampliando, tramite un intermediario specializzato, l’attuale attività di investimento con business complementari e sinergici, quali quelli della consulenza e dell’intermediazione, e andando a creare, in definitiva, maggior valore per il Gruppo e per i suoi Azionisti.” Per gli aspetti legali dell’operazione, First Capital è stata assistita dallo studio legale Legance, Banca Cambiano è stata assistita dallo studio legale DWF LLP Italian Branch