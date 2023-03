Abruzzo, diminuisce l’importo medio per un mutuo della prima casa

Secondo l’analisi di Facile.it e Mutui.it, nel secondo semestre del 2022 l’importo medio richiesto per un mutuo prima casa in Abruzzo è sceso a 118.859 euro, valore in calo del 4% rispetto allo stesso periodo del 2021; la diminuzione può essere spiegata col costante aumento dei tassi di interesse che ha spinto gli aspiranti mutuatari ad orientarsi su cifre più contenute. Guardando ai dati delle richieste a livello provinciale emerge che l’area dove è stato rilevato l’importo medio più alto è quella di Pescara (125.792 euro), seguita da Chieti (123.153 euro). Valori sotto la media regionale per Teramo (110.823 euro) e, a brevissima distanza, ultima in classifica L’Aquila (110.673 euro). Interessante anche notare come, per far fronte ai rincari dei tassi, sono tanti i mutuatari con un finanziamento a tasso variabile che cercano soluzioni diverse, determinando così una nuova impennata delle surroghe le quali, secondo l’analisi Facile.it, nei primi due mesi del 2023 hanno rappresentato il 12% del totale domande di finanziamento raccolte in Abruzzo, in crescita del 71% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sul fronte dei tassi, invece, si registrano condizioni meno favorevoli rispetto al passato sia per i fissi sia per i variabili e oggi, ad esempio, secondo le simulazioni effettuate dal comparatore un mutuo medio a tasso fisso può costare fino a 36mila euro in più.