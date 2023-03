Softlab, ricavi a 23,7 mln

Il Consiglio di Amministrazione di Softlab S.p.A., azienda quotata alla Borsa di Milano ed attiva su scala internazionale nel Business Advisory, ICT Consulting e Digital Entertainment, tenutosi in data odierna, ha approvato il progetto di Bilancio d’Esercizio della Capogruppo e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022. Il bilancio consolidato 2022 chiude con ricavi a 23,7 milioni di euro, in crescita del 25,4% rispetto ai risultati del 2021, e un utile netto consolidato pari a 3,2 milioni di euro rispetto ai 3,1 milioni di euro del 2021. La posizione finanziaria netta è negativa per 1,2 milioni di euro e il patrimonio netto è positivo per 9,5 milioni di euro. Giovanni Casto, nella foto, Presidente di Softlab S.p.A. ha commentato: “Anche il 2022 si è chiuso con ottimi risultati che evidenziano una progressiva crescita dei ricavi ed una stabile capacità di generare profitti nel tempo, confermando l’affidabilità di Softlab e la validità della nostra strategia. Insieme abbiamo lavorato intensamente e raggiunto importanti traguardi consolidando i risultati già positivi conseguiti nel corso del 2021. Adesso intendiamo espanderci ed accrescere le nostre quote di mercato anche al di fuori dei confini nazionali puntando su servizi consulenziali ad alto valore tecnologico che possano aiutare i nostri partner e clienti a valorizzare ulteriormente la loro base dati attraverso evoluti servizi professionali ICT. A tal proposito abbiamo costituito Softlab GBR LTD, società controllata al 100% da Softlab S.p.A., operativa in Gran Bretagna, con sede a Londra ed un focus sul mercato internazionale. Possiamo confermare di aver messo delle solide basi per considerarci una realtà in grado di cogliere tutte le grandi opportunità di crescita che nuove tecnologie e business consentono oggi, dimostrando ancora una volta la nostra capacità di reazione nel rispondere alle sfide e alle incertezze del mercato, grazie ad una stabile struttura organizzativa e a delle oculate scelte strategiche. Tutto ciò non sarebbe certo possibile senza il nostro formidabile team e la fiducia del pool di investitori che ci supportano quotidianamente nelle scelte strategiche, rendendoci più che ottimisti riguardo al futuro della nostra realtà aziendale”. I ricavi conseguiti nell’esercizio 2022 sono pari a 23,7 milioni di euro con un incremento del 25,4% rispetto ai ricavi generati nell’esercizio 2021. Softlab S.p.A. opera principalmente su tre linee di business: • Data Insight: valorizzazione del patrimonio informativo presente in azienda al fine di supportare il processo decisionale del Management; • Process Optimization: ottimizzazione dell’efficacia dei processi di business attraverso azioni di re-ingegnerizzazione, supporto all’esercizio degli stessi attraverso una logica a servizio, ove applicabile, garantendo l’assetto più efficiente coerentemente con i livelli di performance richiesti; • Technology Performance Improvement: utilizzo efficace delle risorse tecnologiche presenti in azienda, ricercare e proporre soluzioni innovative. I servizi sono erogati per il tramite di practice e centri di competenza, garantendo elevata flessibilità e reattività nel combinare le più opportune strategie di collaborazione per progetti e servizi che richiedono competenze ed esperienze eterogenee. Di seguito si fornisce un’analisi dei Ricavi consolidati differenziati per area geografica, indipendentemente dalla tipologia di attività svolte e/o dei servizi erogati. L’EBITDA risulta pari a 4,1 milioni di euro, in linea in valore assoluto con i 4 milioni dell’anno precedente. Si riscontra che la percentuale dell’EBITDA sul valore della produzione registra un decremento nel 2022, passando dal 20,2% del 2021 al 17% dell’ultimo esercizio; tale riduzione è dovuta prevalentemente all’incremento di (i) costi billable di rivendita di prodotti e soluzioni vendor che presentano marginalità più bassa rispetto alle attività core (costi propedeutici alla vendita di servizi professionali associati alle specifiche soluzioni) e (ii) costi straordinari e non ricorrenti sostenuti nel corso del 2022 per consulenze specialistiche. Il Risultato Operativo (EBIT) è positivo per 3,9 milioni di euro, rispetto ad un EBIT positivo di 3,8 milioni di euro nell’esercizio 2021. Dopo aver registrato proventi della gestione finanziaria netta (239 migliaia di euro) e imposte sul reddito d’esercizio per 939 migliaia di euro, l’Utile Consolidato dell’anno 2022 è pari a 3,2 milioni di euro rispetto ai 3,1 milioni di euro dell’anno 2021. Al 31 dicembre 2022 la Società presenta un Capitale Investito Netto per 10,7 milioni di euro, costituito da Attività non correnti per 15,8 milioni di euro, dal Capitale Circolante Netto negativo per 1,3 milioni di euro, dalle Attività e Passività destinate alla vendita e Discontinued Operations negative per 1,1 milioni di euro, dal Trattamento Fine Rapporto (TFR) di 2,6 milioni di euro, da altri fondi non correnti per 120 migliaia di euro. A fronte del Capitale Investito Netto sono iscritti il Patrimonio Netto Consolidato, pari a 9,5 milioni di euro, e l’Indebitamento Finanziario Netto per 1,2 milioni di euro.