Biella, un comune più efficiente e smart grazie all’accordo con Enel X

Risparmio energetico, un’illuminazione pubblica sempre più efficiente e più sicurezza per i cittadini. Questi i punti del contratto Consip Servizio Luce 4, affidato mediante adesione alla Convenzione CONSIP SPA centrale di committenza nazionale e pensato per il Comune di Biella, che garantirà l’affidamento della gestione dell’illuminazione pubblica a Enel X Global Retail (nella foto Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia) la business line globale del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione energetica. Il progetto, della durata di 9 anni, è stato presentato alla presenza del sindaco Claudio Corradino, del vice-sindaco Giacomo Moscarola e, per Enel X, di Fiorenzo Ridolfi e Francesca Guazzotti.

Nel dettaglio, l’intervento prevede la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica – pari a 5.200 punti luce, 145 quadri e 137 nuovi gruppi di misura – con tecnologia LED, telecontrollo e servizio di gestione. Inoltre, verranno installati di 145 orologi astronomici e pari sistemi di telecontrollo grazie ai quali sarà possibile avere la misurazione, in tempo reale e diretta, delle grandezze elettriche dell’impianto di Biella; regolare l’accensione e lo spegnimento dell’impianto; monitorare e comandare il quadro da remoto, per intervenire più rapidamente in caso di guasto.

“Si tratta di un progetto innovativo per un comune importante – ha spiegato Francesca Guazzotti, Responsabile Piemonte Nord e Valle d’Aosta Enel X – Grazie all’accordo firmato con Enel X, Biella godrà di un’illuminazione pubblica all’avanguardia e di una maggiore sicurezza sulle strade. Inoltre, in un anno otterrà un risparmio energetico di oltre l’80% e produrrà circa 59 tonnellate di CO 2 in meno rispetto ai valori attuali. In un periodo di crisi energetica come quello attuale, la scelta attuata dall’amministrazione costituisce, quindi, la migliore soluzione possibile per efficientare l’illuminazione pubblica”.

“Finalmente la città di Biella avrà un’illuminazione pubblica efficientata e smart ed una città più illuminata è anche una città più sicura. Da oggi inizia un nuovo percorso con un interlocutore affidabile che gestirà il servizio nella sua totalità. Ringrazio Enel X per la disponibilità e per aver pensato al nostro comune per questo importante progetto” ha concluso il sindaco Claudio Corradino.